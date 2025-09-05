Rotwandalm – fast wie eine Burg über dem Windautal

Spektakulär „thront“ die Rotwandalm, ein stattliches Almhaus in dem Talschluss in den Kitzbüheler Alpen. Ein wildromantischer Steig führt uns bei unserem aktuellen Tourentipp ans Ziel.
Von der Gamskogelhütte wandern wir auf dem Fahrweg in dem grünen, sanften Seitental weiter ansteigend einwärts. Bald ist der „Parkplatz Foisching“ erreicht, hier hält man sich an „Rotwand Grundalm“. Im Vordergrund lässt sich schon die Rotwandalm oben im Hang erkennen.
Der Weg schraubt sich jetzt im Wiesengelände an der – nicht bewirteten – Baumgartenalm vorbei. Anschließend verläuft die Route über dem Talboden einwärts und zieht schließlich wieder ein paar Meter hinunter zum „Parkplatz Krumbach“ (theoretisch fahren bis hierher möglich).
In Verlängerung des Parkplatzes wird der Bach auf dem „Holubsteg“ überquert, jetzt beginnt der Steig („Rotwand Grundalm“). Rund 300 Höhenmeter trennen uns noch vom Ziel. Die – sehr urtümliche – Route, führt über Stock und Stein im Wald zügig empor. Bachläufe verleihen diesem Abschnitt eine ganz besondere, wildromantische Note.
Der Steig leitet dann aus dem Wald heraus und über den Wiesenhang empor zu unserem Ziel. Das „thront“ auf einer Art Hügel, dahinter bildet ein Bergkessel den Abschluss des Windautals.
Schweine, Ziegen und Rinder bilden bei der Alm die tierische Kulisse, die Blicke schweifen über das grüne Windautal bis zu den kontrastreichen grauen Wänden vom „Koasa“. Bei den kulinarischen Vorzügen ragten zuletzt Moosbernocken besonders heraus – übrigens alles sehr preiswert! Gestärkt und zufrieden geht es entlang der Zustiegsroute wieder zurück.
