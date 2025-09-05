Rotwandalm – fast wie eine Burg über dem Windautal

Von der Gamskogelhütte wandern wir auf dem Fahrweg in dem grünen, sanften Seitental weiter ansteigend einwärts. Bald ist der „Parkplatz Foisching“ erreicht, hier hält man sich an „Rotwand Grundalm“. Im Vordergrund lässt sich schon die Rotwandalm oben im Hang erkennen.