Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Vertrag bis 2028

Rapid verlängert mit „absolutem Führungsspieler“

Bundesliga
04.09.2025 12:12
Nenad Cvetkovic
Nenad Cvetkovic(Bild: GEPA)

Die Tinte ist trocken: Nenad Cvetkovic verlängert vorzeitig seinen Vertrag bei Rapid um zwei Jahre bis Sommer 2028! „Er ist zum absoluten Führungsspieler gereift“, jubelt Sportchef Markus Katzer.

0 Kommentare

Der serbische Innenverteidiger war im Sommer 2023 für etwas weniger als eine Million Euro vom israelischen Erstligisten FC Ashdod nach Hütteldorf gewechselt. Wenige Wochen nach seinem Debüt musste er jedoch einen schweren Rückschlag hinnehmen, als er sich am 20. August 2023 bei seinem erst neunten Pflichtspieleinsatz einen Kreuzbandriss zuzog.

Doch er kämpfte sich eindrucksvoll zurück. Bei Rapid zählt der 29-Jährige inzwischen wieder zum Stammpersonal. „Nenad Cvetkovic ist ein enorm wertvoller Teil unserer Mannschaft, sowohl auf als auch außerhalb des Platzes. Mit seiner Einstellung ist er ein absolutes Vorbild für alle Teamkollegen und er passt aufgrund seiner Mentalität und seiner Art und Weise zu spielen, perfekt zu unserem Verein“, so Katzer. 

„Meine zweite Heimat“
„Als Fußballer strebt man immer nach mehr – man träumt von großen Dingen, will wachsen, gewinnen und Grenzen verschieben. Ich glaube, dass wir als Team noch viel mehr erreichen können, und ich bin stolz und freue mich, Teil dieser Reise zu sein“, meint Cvetkovic.

Lesen Sie auch:
Peter Stöger steht mit Rapid an der Tabellenspitze der Bundesliga. Ex-Kicker Michael Konsel ...
Konsel über Stöger
„Er hat alles, um auch mit Rapid Erfolg zu haben“
04.09.2025
Transfer-News
Rapid verleiht Oswald innerhalb der Bundesliga
03.09.2025
Das gab’s noch nie
Rekorddeal! Rapid „auf neuer Ebene angekommen“
03.09.2025

Das Angebot zur Vertragsverlängerung sei „ein großer Vertrauensbeweis, und ich freue mich, dass wir uns schnell einigen konnten. Diese Stadt ist wirklich zu meiner zweiten Heimat geworden, und ich könnte mir im Moment nirgendwo anders vorstellen zu spielen.“

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Hütteldorf
Sommer
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
„Wir haben gehofft, dass ihr nicht zur EU geht“
183.920 mal gelesen
Das markante Grenzgebäude am Walserberg in Salzburg ist seit 2003 Geschichte.
Adabei Österreich
Alles aus! Naschenweng und Gabalier sind getrennt
170.629 mal gelesen
In Mörbisch traten Toni Gabalier und Melissa Naschenweng 2023 zum ersten Mal öffentlich ...
Gericht
Dramatische Notoperation bei Karl-Heinz Grasser
150.210 mal gelesen
Karl-Heinz Grasser befindet sich nach einer Notoperation wieder auf dem Weg der Besserung.
Kolumnen
Regierung ohne Plan: Dann gute Nacht, Österreich!
1693 mal kommentiert
Kanzler Stocker und seine Koalitionspartner haben einen Festschmaus für Kickl aufbereitet ...
Innenpolitik
Kopftuch-Verbot mit Strafen über 1000 Euro geplant
1298 mal kommentiert
Das Kopftuch-Verbot für Mädchen unter 14 soll nun endlich umgesetzt werden. 
Innenpolitik
Große Seniorenverbände stellen sich gegen Kanzler
1247 mal kommentiert
Für viele Senioren Realität: Rabattmarken entscheiden, ob frische Erdbeeren auf den Tisch ...
Mehr Bundesliga
Vertrag bis 2028
Rapid verlängert mit „absolutem Führungsspieler“
Neuer TV-Vertrag
Keine Selbstvermarktung! Liga und Sky einigen sich
„Spieler der Saison“
Kiteishvili, Fitz und Ronivaldo im Rennen um Bruno
Transfer-News
Rapid verleiht Oswald innerhalb der Bundesliga
Das gab’s noch nie
Rekorddeal! Rapid „auf neuer Ebene angekommen“

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf