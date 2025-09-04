Rapid verlängert mit „absolutem Führungsspieler“

Doch er kämpfte sich eindrucksvoll zurück. Bei Rapid zählt der 29-Jährige inzwischen wieder zum Stammpersonal. „Nenad Cvetkovic ist ein enorm wertvoller Teil unserer Mannschaft, sowohl auf als auch außerhalb des Platzes. Mit seiner Einstellung ist er ein absolutes Vorbild für alle Teamkollegen und er passt aufgrund seiner Mentalität und seiner Art und Weise zu spielen, perfekt zu unserem Verein“, so Katzer.