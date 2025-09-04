Rapid verlängert mit „absolutem Führungsspieler“

Die Tinte ist trocken: Nenad Cvetkovic verlängert vorzeitig seinen Vertrag bei Rapid um zwei Jahre bis Sommer 2028! „Er ist zum absoluten Führungsspieler gereift“, jubelt Sportchef Markus Katzer.
Der serbische Innenverteidiger war im Sommer 2023 für etwas weniger als eine Million Euro vom israelischen Erstligisten FC Ashdod nach Hütteldorf gewechselt. Wenige Wochen nach seinem Debüt musste er jedoch einen schweren Rückschlag hinnehmen, als er sich am 20. August 2023 bei seinem erst neunten Pflichtspieleinsatz einen Kreuzbandriss zuzog.
Doch er kämpfte sich eindrucksvoll zurück. Bei Rapid zählt der 29-Jährige inzwischen wieder zum Stammpersonal. „Nenad Cvetkovic ist ein enorm wertvoller Teil unserer Mannschaft, sowohl auf als auch außerhalb des Platzes. Mit seiner Einstellung ist er ein absolutes Vorbild für alle Teamkollegen und er passt aufgrund seiner Mentalität und seiner Art und Weise zu spielen, perfekt zu unserem Verein“, so Katzer.
„Meine zweite Heimat“
„Als Fußballer strebt man immer nach mehr – man träumt von großen Dingen, will wachsen, gewinnen und Grenzen verschieben. Ich glaube, dass wir als Team noch viel mehr erreichen können, und ich bin stolz und freue mich, Teil dieser Reise zu sein“, meint Cvetkovic.
Das Angebot zur Vertragsverlängerung sei „ein großer Vertrauensbeweis, und ich freue mich, dass wir uns schnell einigen konnten. Diese Stadt ist wirklich zu meiner zweiten Heimat geworden, und ich könnte mir im Moment nirgendwo anders vorstellen zu spielen.“
Kommentare
