Roboter schrecken die Niederösterreicher nicht

Diese Bereiche sind „zukunftsfit“

Zweierlei zeigt sich bei der Umfrage ganz deutlich: Vor neuen Technologien haben die Menschen im größten Bundesland keine Scheu. Und Nachhaltigkeit ist für sie von zunehmender Bedeutung. Geht es um die konkreten Zukunftsbereiche, treten klare Unterschiede zwischen den Generationen zutage, sagt Christoph Haselmayer vom Institut für Demoskopie und Datenanalyse (IFDD), das die Erhebung durchgeführt hat: „Während ältere Menschen im Gesundheitsbereich und in Biotechnologie Entwicklungschancen sehen, setzen Jüngere mehr auf Künstliche Intelligenz und Robotik.“ Vor allem die Jugend fordert auch den Ausbau digitaler Angebote. Erneuerbare Energie und Umwelttechnologie werden in allen Altersgruppen als „zukunftsfit“ bewertet.

Bildung eröffnet Zukunftschancen

Klar spricht sich die niederösterreichische Bevölkerung in der Umfrage für die gezielte Unterstützung kleiner und mittlerer Betriebe aus sowie für Investitionen in Bildung und Fachkräfteausbildung. Das seien die wichtigsten Maßnahmen, um den Wirtschaftsstandort zu dauerhaft stärken.