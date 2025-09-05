Roboter schrecken die Niederösterreicher nicht

Erhoben wurde jetzt, in welchen Bereichen die Niederösterreicher die größten Zukunftschancen sehen, um Arbeitsplätze und Wohlstand abzusichern. Zwischen den Generationen gibt es da klare Unterschiede – aber auch Gemeinsamkeiten.
Die heimische Wirtschaft muss mit den Trends der Zeit gehen. Und die Landespolitik muss ihr die Rahmenbedingungen dazu bieten. Dafür hat die NÖ-Wirtschaftsagentur Ecoplus jetzt erheben lassen, wo die Niederösterreicher die größten Zukunftschancen für Unternehmen sehen.
Unser Ziel ist es, Niederösterreich zur führenden smarten und nachhaltigen Wirtschaftsregion Europas zu machen.
Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner
Diese Bereiche sind „zukunftsfit“
Zweierlei zeigt sich bei der Umfrage ganz deutlich: Vor neuen Technologien haben die Menschen im größten Bundesland keine Scheu. Und Nachhaltigkeit ist für sie von zunehmender Bedeutung. Geht es um die konkreten Zukunftsbereiche, treten klare Unterschiede zwischen den Generationen zutage, sagt Christoph Haselmayer vom Institut für Demoskopie und Datenanalyse (IFDD), das die Erhebung durchgeführt hat: „Während ältere Menschen im Gesundheitsbereich und in Biotechnologie Entwicklungschancen sehen, setzen Jüngere mehr auf Künstliche Intelligenz und Robotik.“ Vor allem die Jugend fordert auch den Ausbau digitaler Angebote. Erneuerbare Energie und Umwelttechnologie werden in allen Altersgruppen als „zukunftsfit“ bewertet.
Bildung eröffnet Zukunftschancen
Klar spricht sich die niederösterreichische Bevölkerung in der Umfrage für die gezielte Unterstützung kleiner und mittlerer Betriebe aus sowie für Investitionen in Bildung und Fachkräfteausbildung. Das seien die wichtigsten Maßnahmen, um den Wirtschaftsstandort zu dauerhaft stärken.
