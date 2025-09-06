Die kleine Botin begeht den Schulstart froh

Der soziale Aspekt, den das Wiedersehen mit den Freunden bringt, ist sicher die schönste Sache. Aber auch das Lernen gehört einfach wieder dazu und umso wichtiger ist es mir, den Übergang vom Ferien- in den Schulmodus sanft zu gestalten. Bei uns gibt es eine schöne Tradition dazu: Wir feiern eine Back-to-School-Party. Als die Kinder noch kleiner waren, war es eine Party daheim mit Freunden, Popcorn, Eis und Spielen. Wir haben Girlanden gebastelt mit alten Buchseiten und mit „Buchstaben-Streusel“ den Tisch schön gerichtet. Für die Kids war spürbar, dass es nicht um die große „Sause“ geht, sondern um einen Moment des Zusammenkommens, der die Aufregung mildert.