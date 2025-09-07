Schade! Wurz im Finale in Monza ausgeschieden

„Sehr viel gelernt“

„Nicht das Saisonende, das ich wollte. Ich denke, ich war in dieser Saison schon sehr schnell“, sagte Wurz im ORF-Interview. Er habe auch „ein paar gute Resultate“ geschafft, „aber ich könnte viel mehr machen“. Dennoch habe er beim Topteam Trident, das in der Gesamtwertung den zweiten Platz belegte, „sehr viel gelernt“.