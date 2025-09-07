Schade! Wurz im Finale in Monza ausgeschieden

Charlie Wurz ist bei der letzten Station der Formel-3-Meisterschaft nicht vom Glück verfolgt gewesen. In Monza schied der Trident-Pilot sowohl im Sprint am Samstag als auch im Hauptrennen am Sonntag aus und blieb ohne Punkte.
Höhepunkte des Österreichers in seiner zweiten F3-Saison waren zwei dritte Plätze im Sprint sowie ein vierter Platz im Ungarn-Hauptrennen. Der 19-Jährige belegte den 13. Gesamtrang, Champion wurde sein Teamkollege Rafael Camara aus Brasilien.
„Sehr viel gelernt“
„Nicht das Saisonende, das ich wollte. Ich denke, ich war in dieser Saison schon sehr schnell“, sagte Wurz im ORF-Interview. Er habe auch „ein paar gute Resultate“ geschafft, „aber ich könnte viel mehr machen“. Dennoch habe er beim Topteam Trident, das in der Gesamtwertung den zweiten Platz belegte, „sehr viel gelernt“.
