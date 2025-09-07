Trotz Erfolgsserie: Engländer gehen auf Tuchel los

„Langweiliges, langweiliges England!“ Die „Three Lions“ starteten mit vier Siegen in vier Spielen in die WM-Quali – und trotzdem hagelt es für Trainer Thomas Tuchel lautstarke Kritik!
Die Art und Weise beim wenig überzeugenden 2:0-Erfolg gegen den Fußball-Zwerg Andorra offenbarte einige Mängel: kaum Tempo, wenig öffnende Pässe, kaum Kreativität. „Nach fünf Spielen unter Tuchel fällt es schwer, sich an positive Aspekte der englischen Mannschaft zu erinnern, der es an kreativen Impulsen und sogar an grundlegender Begeisterung mangelt“, polterte das Boulevardblatt „The Sun“.
Langweiliges, langweiliges England
Tuchel selbst fand den Auftritt der Three Lions um Bayern-Star Harry Kane gegen den krassen Außenseiter alles andere als uninspiriert. „Mir hat die Leistung gefallen. Es war eine gute Leistung, eine solide Leistung gegen eine tiefstehende Mannschaft“, sagte der 52-Jährige. Die englischen Fans im Villa-Park gingen allerdings nicht euphorisiert nach Hause.
Bereits einige Minuten vor dem Abpfiff verließen zahlreiche Anhänger das Stadion. „Langweiliges, langweiliges England“, titelte die „Daily Mail“. Bereits am Dienstag muss sich England von einer deutlich besseren Seite zeigen. In Belgrad gegen Serbien wartet der mit Abstand schwerste Gruppengegner.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.