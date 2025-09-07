Vorteilswelt
Deutscher kontert

Trotz Erfolgsserie: Engländer gehen auf Tuchel los

Fußball International
07.09.2025 13:30
Trainer Thomas Tuchel
Trainer Thomas Tuchel(Bild: AP/Dave Shopland)

„Langweiliges, langweiliges England!“ Die „Three Lions“ starteten mit vier Siegen in vier Spielen in die WM-Quali – und trotzdem hagelt es für Trainer Thomas Tuchel lautstarke Kritik! 

0 Kommentare

Die Art und Weise beim wenig überzeugenden 2:0-Erfolg gegen den Fußball-Zwerg Andorra offenbarte einige Mängel: kaum Tempo, wenig öffnende Pässe, kaum Kreativität. „Nach fünf Spielen unter Tuchel fällt es schwer, sich an positive Aspekte der englischen Mannschaft zu erinnern, der es an kreativen Impulsen und sogar an grundlegender Begeisterung mangelt“, polterte das Boulevardblatt „The Sun“.

Lesen Sie auch:
England feierte einen glanzlosen Pflichtsieg.
WM-Qualifikation
England feiert glanzlosen Sieg gegen Andorra
06.09.2025

Langweiliges, langweiliges England
Tuchel selbst fand den Auftritt der Three Lions um Bayern-Star Harry Kane gegen den krassen Außenseiter alles andere als uninspiriert. „Mir hat die Leistung gefallen. Es war eine gute Leistung, eine solide Leistung gegen eine tiefstehende Mannschaft“, sagte der 52-Jährige. Die englischen Fans im Villa-Park gingen allerdings nicht euphorisiert nach Hause.

(Bild: EPA/ADAM VAUGHAN)

Bereits einige Minuten vor dem Abpfiff verließen zahlreiche Anhänger das Stadion. „Langweiliges, langweiliges England“, titelte die „Daily Mail“. Bereits am Dienstag muss sich England von einer deutlich besseren Seite zeigen. In Belgrad gegen Serbien wartet der mit Abstand schwerste Gruppengegner.

