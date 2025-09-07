Trotz Erfolgsserie: Engländer gehen auf Tuchel los

Die Art und Weise beim wenig überzeugenden 2:0-Erfolg gegen den Fußball-Zwerg Andorra offenbarte einige Mängel: kaum Tempo, wenig öffnende Pässe, kaum Kreativität. „Nach fünf Spielen unter Tuchel fällt es schwer, sich an positive Aspekte der englischen Mannschaft zu erinnern, der es an kreativen Impulsen und sogar an grundlegender Begeisterung mangelt“, polterte das Boulevardblatt „The Sun“.