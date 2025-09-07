Vorteilswelt
ePaper
Osten lacht, Westen leidet: So startet die Woche

Wetter
07.09.2025 14:26
Während der Osten noch einmal die letzten Sommertage genießen darf, wird es im Westen rasch ...
Während der Osten noch einmal die letzten Sommertage genießen darf, wird es im Westen rasch ungemütlich (Symbolbild).(Bild: Seebacher Doris)

Die neue Woche startet zweigeteilt: Während der Osten noch einmal spätsommerliche Tage genießen darf, wird es im Westen rasch kühler und regnerischer. Vor allem Mittwoch und Donnerstag haben es laut Prognose der Geosphere Austria in sich – da wird es im ganzen Land nass.

Zum Wochenauftakt wechseln Sonne und Wolken, im Osten bleibt es freundlich. In Tirol und Vorarlberg sind am Nachmittag erste Schauer zu erwarten. Temperaturen: 22 bis 28 Grad, am Morgen noch frisch mit 7 bis 15 Grad.

Am Dienstag rückt der Regen bereits näher. Im Westen ziehen die Wolken rasch zu, an der Alpennordseite bis ins westliche Niederösterreich breiten sich Schauer aus. Nur im Osten bleibt es noch sonniger. Höchstwerte: 19 bis 27 Grad.

Kaltfront bringt Regen für alle
Eine Kaltfront aus dem Westen und ein Tief über Oberitalien sorgen schon am Mittwoch dafür, dass es im Tagesverlauf fast überall regnet – im Südwesten sogar kräftig. Im Nordosten hält sich die Sonne am längsten. Temperaturen: 18 bis 27 Grad.

Am Donnerstag regnet es zunächst weiter verbreitet, erst im Laufe des Tages kommt von Westen her wieder Sonne durch. Die Schauerneigung bleibt aber hoch, lokal sind Gewitter möglich. Maximal 17 bis 24 Grad.

Sonne kehrt am Freitag zurück
Nach Restwolken oder Nebelfeldern in der Früh, setzt sich am Freitag vielerorts die Sonne durch. Nur im Westen und im Bergland bleibt die Schauergefahr bestehen. Temperaturen: 19 bis 25 Grad, am wärmsten im Osten.

