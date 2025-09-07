Ronaldo begeistert mit mega-emotionalen Momenten

Einlaufkind singt und weint

Emotional war es aber auch schon vor dem Spiel! Während des Abspielens der Nationalhymnen sorgte ein Einlaufkind selbst bei Ronaldo für Staunen. Lautstark, voller Inbrunst und mit der Hand auf der Brust sang der Bub vor Ronaldo stehend die Hymne Armeniens und begeisterte erst Portugals Superstar und dann Millionen von Zuschauern, eher er selbst von den Tränen übermannt wurde ...