Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bei Portugal-Gala

Ronaldo begeistert mit mega-emotionalen Momenten

Fußball International
07.09.2025 14:27
Cristiano Ronaldo stand am Samstag gleich mehrfach im Mittelpunkt.
Cristiano Ronaldo stand am Samstag gleich mehrfach im Mittelpunkt.(Bild: Krone KREATIV/epa)

Da flossen die Tränen! Portugal-Star Cristiano Ronaldo begeisterte beim 5:0 in Armenien nicht nur mit einem Doppelpack, sondern auch mit zwei mega-emotionalen Momenten ...

0 Kommentare

Im ersten Spiel nach dem Unfalltod von Jota und dessen Bruder André Silva vor zwei Monaten war von der sprichwörtlichen portugiesischen Melancholie am Samstag kaum etwas zu spüren. Im Gegenteil: Spätestens nach Ronaldos 139. Länderspieltor ausgerechnet in der 21. Minute schien das Gedenken an Jota die Seleção eher anzutreiben.

Tor für Diogo Jota
Der 40-jährige Ronaldo widmete seinen Treffer zum 2:0 mit einer Geste gen Himmel Jota. Die 21 war die Rückennummer des gestorbenen Liverpool-Stars. Danach waren die Portugiesen nicht mehr zu stoppen. „Ich glaube fest an Zufälle. Diogos Geist ist bei uns, das Signal ist stark“, sagte Martínez. „Wir haben Diogo Jota vom ersten Tag des Trainingslagers an gespürt, seine Stärke und Motivation.“

Lesen Sie auch:
Cristiano Ronaldo
Gegen Armenien
Doppelpack! Ronaldo führt Portugal zu Quali-Sieg
06.09.2025

Einlaufkind singt und weint
Emotional war es aber auch schon vor dem Spiel! Während des Abspielens der Nationalhymnen sorgte ein Einlaufkind selbst bei Ronaldo für Staunen. Lautstark, voller Inbrunst und mit der Hand auf der Brust sang der Bub vor Ronaldo stehend die Hymne Armeniens und begeisterte erst Portugals Superstar und dann Millionen von Zuschauern, eher er selbst von den Tränen übermannt wurde ...   

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wetter
Warnstufe Rot in vier Bundesländern ausgerufen
138.046 mal gelesen
Vorsicht in den kommenden Stunden: Aus Westen ziehen Schauer und Gewitter über Teile ...
Adabei Österreich
Moderator Martin Ferdiny verlässt den Küniglberg
135.243 mal gelesen
ORF-Moderator Martin Ferdiny im „Studio 2“
Niederösterreich
Elch „Emil“ spaziert der „Krone“ vor die Linse
124.169 mal gelesen
Tagelang war „Emil“ nicht gesichtet worden, am Donnerstag gleich mehrmals – unter anderem von ...
Innenpolitik
Abschiebestopp: ÖVP & FPÖ gehen auf EU-Gericht los
1435 mal kommentiert
Der vom EU-Höchstgericht verhängte Abschiebestopp eines Syrers wirbelt innenpolitisch viel Staub ...
Innenpolitik
Soziale Staffelung für kleine Pensionen schon fix
1315 mal kommentiert
Vizekanzler Andreas Babler, Kanzler Stocker und NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger verhandeln am ...
Außenpolitik
Selenskyj: „Putin kann nach Kiew kommen“
1140 mal kommentiert
Der Kreml sieht den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj nicht mehr als legitimen ...
Mehr Fußball International
Bei Portugal-Gala
Ronaldo begeistert mit mega-emotionalen Momenten
Deutscher kontert
Trotz Erfolgsserie: Engländer gehen auf Tuchel los
Lokalaugenschein
Die „Krone“ ist bereits in Bosnien gelandet
„Keine neue Tasse“
Hoeneß schießt wieder einmal scharf gegen Matthäus
Happy Birthday!
Bussi! Lewandowski feiert den 37er seiner „Liebe“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf