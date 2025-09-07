Ronaldo begeistert mit mega-emotionalen Momenten

Da flossen die Tränen! Portugal-Star Cristiano Ronaldo begeisterte beim 5:0 in Armenien nicht nur mit einem Doppelpack, sondern auch mit zwei mega-emotionalen Momenten ...
Im ersten Spiel nach dem Unfalltod von Jota und dessen Bruder André Silva vor zwei Monaten war von der sprichwörtlichen portugiesischen Melancholie am Samstag kaum etwas zu spüren. Im Gegenteil: Spätestens nach Ronaldos 139. Länderspieltor ausgerechnet in der 21. Minute schien das Gedenken an Jota die Seleção eher anzutreiben.
Tor für Diogo Jota
Der 40-jährige Ronaldo widmete seinen Treffer zum 2:0 mit einer Geste gen Himmel Jota. Die 21 war die Rückennummer des gestorbenen Liverpool-Stars. Danach waren die Portugiesen nicht mehr zu stoppen. „Ich glaube fest an Zufälle. Diogos Geist ist bei uns, das Signal ist stark“, sagte Martínez. „Wir haben Diogo Jota vom ersten Tag des Trainingslagers an gespürt, seine Stärke und Motivation.“
Einlaufkind singt und weint
Emotional war es aber auch schon vor dem Spiel! Während des Abspielens der Nationalhymnen sorgte ein Einlaufkind selbst bei Ronaldo für Staunen. Lautstark, voller Inbrunst und mit der Hand auf der Brust sang der Bub vor Ronaldo stehend die Hymne Armeniens und begeisterte erst Portugals Superstar und dann Millionen von Zuschauern, eher er selbst von den Tränen übermannt wurde ...
Kommentare
