Sinner fassungslos

Dreister Klau-Versuch: „Ist mir noch nie passiert“

Tennis
04.09.2025 12:02
Jannik Sinner äußert sich zum Fan-Ärger.
Jannik Sinner äußert sich zum Fan-Ärger.(Bild: Krone KREATIV/AFP/CHARLY TRIBALLEAU, x.com/TheTennisLetter)

Ein dreister Klau-Versuch hat bei den US Open in New York für Kopfschütteln gesorgt. Nach Jannik Sinners Achtelfinale, als der Tennis-Superstar noch für Fotos posierte, wollte ein Fan etwas aus der Tasche des Südtirolers stehlen. Ein Sicherheitsmann griff zum Glück ein. „Das ist mir noch nie passiert“, so Sinner.

Nach seinem Sieg im Achtelfinale gegen den Kasachen Alexander Bublik ging Sinner auf die Zuschauer auf den Rängen zu. Der Tennis-Star verschenkte sein Handtuch und erfüllte Fotowünsche. Plötzlich griff ein Fan auf seine Tasche. Offenbar, um die Nummer eins der Welt zu bestehlen. Ein Mitarbeiter vom Sicherheitspersonal schritt ein – hier zu sehen im Video:

„Ich habe direkt gecheckt, ob er was weggenommen hat. Ich habe nicht nur meine Schläger da drin“, sagt Sinner nach seinem Viertelfinal-Sieg über seinen italienischen Landsmann Lorenzo Musetti über den dreisten Klau-Versuch. „Ich habe mein Handy dabei. Ich habe mein Portemonnaie dabei.“

Lesen Sie auch:
Jannik Sinner
US Open
Sinner zieht im Eiltempo ins Halbfinale ein
04.09.2025

Lob für Sicherheitspersonal 
Und der 24-Jährige bedankt sich beim Sicherheitspersonal: „Die Leute machen einen guten Job. Ich finde, gerade die großen Turniere machen einen großartigen Job, damit wir uns sicher fühlen. Es ist alles in Ordnung.“ Im Halbfinale trifft Sinner ürigens auf den Kanadier Felix Auger-Aliassime.

