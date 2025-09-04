Dreister Klau-Versuch: „Ist mir noch nie passiert“

Ein dreister Klau-Versuch hat bei den US Open in New York für Kopfschütteln gesorgt. Nach Jannik Sinners Achtelfinale, als der Tennis-Superstar noch für Fotos posierte, wollte ein Fan etwas aus der Tasche des Südtirolers stehlen. Ein Sicherheitsmann griff zum Glück ein. „Das ist mir noch nie passiert“, so Sinner.
Nach seinem Sieg im Achtelfinale gegen den Kasachen Alexander Bublik ging Sinner auf die Zuschauer auf den Rängen zu. Der Tennis-Star verschenkte sein Handtuch und erfüllte Fotowünsche. Plötzlich griff ein Fan auf seine Tasche. Offenbar, um die Nummer eins der Welt zu bestehlen. Ein Mitarbeiter vom Sicherheitspersonal schritt ein – hier zu sehen im Video:
„Ich habe direkt gecheckt, ob er was weggenommen hat. Ich habe nicht nur meine Schläger da drin“, sagt Sinner nach seinem Viertelfinal-Sieg über seinen italienischen Landsmann Lorenzo Musetti über den dreisten Klau-Versuch. „Ich habe mein Handy dabei. Ich habe mein Portemonnaie dabei.“
Lob für Sicherheitspersonal
Und der 24-Jährige bedankt sich beim Sicherheitspersonal: „Die Leute machen einen guten Job. Ich finde, gerade die großen Turniere machen einen großartigen Job, damit wir uns sicher fühlen. Es ist alles in Ordnung.“ Im Halbfinale trifft Sinner ürigens auf den Kanadier Felix Auger-Aliassime.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.