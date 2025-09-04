Dreister Klau-Versuch: „Ist mir noch nie passiert“

Nach seinem Sieg im Achtelfinale gegen den Kasachen Alexander Bublik ging Sinner auf die Zuschauer auf den Rängen zu. Der Tennis-Star verschenkte sein Handtuch und erfüllte Fotowünsche. Plötzlich griff ein Fan auf seine Tasche. Offenbar, um die Nummer eins der Welt zu bestehlen. Ein Mitarbeiter vom Sicherheitspersonal schritt ein – hier zu sehen im Video: