Rührende Ferrari-Geste für F1-Legende Niki Lauda

Lauda-Sohn bewundert Vater zunehmend für Lebenseinstellung

Sein Vater habe ihn auch gelehrt, sein eigener Richter zu sein und keine Zeit zu verschwenden. „Nur wenigen Menschen wirklich zu vertrauen – den wahren Freunden. Für ihn war alles entweder schwarz oder weiß – nie grau. Das war nicht immer leicht. Er war immer pünktlich, oft sogar zehn Minuten zu früh – das war für ihn sehr wichtig. Und das Wort ‘sich beschweren‘ gab es in seinem Wortschatz nicht. Genauso wenig wie Ausreden. Je älter ich werde, desto mehr bewundere ich ihn für die Art, wie er gelebt hat. Früher war das nicht immer leicht, aber heute versuche ich, all das an meinen Sohn weiterzugeben, um selbst ein guter Vater zu sein.“