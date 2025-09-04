Illegale Abnehmmittel boomen auch in Österreich

In den vergangenen Monaten ist die Zahl der illegalen Arzneimittel, die zur Gewichtsreduktion vermarktet werden, stark gestiegen. Die Produkte würden oft über betrügerische Websites verkauft und in sozialen Medien beworben, teilte die Agentur für Ernährungssicherheit (AGES) mit.
Sie seien nicht zugelassen und erfüllten keine Standards für Sicherheit und Wirksamkeit. Auch die Europäische Arzneimittelagentur (AGES) und die Leiterinnen und Leiter der Arzneimittelagenturen (HMA) warnten am Mittwoch vor der Gefahr dieser illegalen Mittel. Die Medikamente würden als GLP-1-Rezeptoragonisten wie Semaglutid, Liraglutid und Tirzepatid online beworben und verkauft. Sie enthalten jedoch möglicherweise überhaupt nicht den angegebenen Wirkstoff und können andere Substanzen in schädlichen Mengen enthalten.
„Die Arzneimittelagenturen haben Hunderte von gefälschten Facebook-Profilen, Werbeanzeigen und E-Commerce-Angeboten identifiziert, von denen viele außerhalb der EU gehostet werden. Einige betrügerische Websites und Werbeanzeigen in sozialen Medien missbrauchen offizielle Logos und verwenden falsche Empfehlungen, um Verbraucherinnen und Verbraucher zu täuschen“, führt die AGES aus.
Online-Verkauf von Medikamenten verboten
In Österreich ist der Online-Verkauf von verschreibungspflichtigen Arzneimitteln grundsätzlich verboten. GLP-1-Rezeptoragonisten fallen darunter, dabei handelt es sich um Arzneimittel für schwerwiegende Gesundheitszustände wie Diabetes und Adipositas. Sie dürften nur unter ärztlicher Aufsicht eingenommen werden, sagten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der AGES.
Um der Bevölkerung das Identifizieren von seriösen Online-Arzneimittelhändlern zu erleichtern, hat die EU ein gemeinsames Logo eingeführt, das auf den Websites aller registrierter Online-Apotheken und Online-Händler erscheint. Wer das Logo anklickt, gelangt zum nationalen Register.
