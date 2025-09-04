Illegale Abnehmmittel boomen auch in Österreich

Sie seien nicht zugelassen und erfüllten keine Standards für Sicherheit und Wirksamkeit. Auch die Europäische Arzneimittelagentur (AGES) und die Leiterinnen und Leiter der Arzneimittelagenturen (HMA) warnten am Mittwoch vor der Gefahr dieser illegalen Mittel. Die Medikamente würden als GLP-1-Rezeptoragonisten wie Semaglutid, Liraglutid und Tirzepatid online beworben und verkauft. Sie enthalten jedoch möglicherweise überhaupt nicht den angegebenen Wirkstoff und können andere Substanzen in schädlichen Mengen enthalten.