Drei Festnahmen nach Drogen-Razzia in Wien

Mitte Juli ist es der Wiener Polizei gelungen, zwei Verdächtige (28 und 32 Jahre alt) nach einem vermeintlichen Drogengeschäft auf frischer Tat zu ertappen und festzunehmen.
Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung entdeckten die Beamten sowohl Drogen als auch Bargeld. Nur einen Tag später klickten erneut die Handschellen. Diesmal erwischte es einen 29-jährigen Verdächtigen.
Wohnungsdurchsuchung brachte weiteren Erfolg
In gleich drei von ihm genutzten Wohnungen stießen die Ermittler auf weitere Suchtmittel, Drogenersatzstoffe in Tablettenform und Geldbestände. Bei den sichergestellten Gegenständen handelt es sich um 56,6 Kilogramm Marihuana, 1,2 Kilogramm Kokain, 76 Stück Tabletten und insgesamt 32.395 Euro an Bargeld.
Ermittlungen laufen weiter
Die drei Männer wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt eingeliefert. Weitere Ermittlungen laufen auf Hochtouren.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.