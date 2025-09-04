Drei Festnahmen nach Drogen-Razzia in Wien

Wohnungsdurchsuchung brachte weiteren Erfolg

In gleich drei von ihm genutzten Wohnungen stießen die Ermittler auf weitere Suchtmittel, Drogenersatzstoffe in Tablettenform und Geldbestände. Bei den sichergestellten Gegenständen handelt es sich um 56,6 Kilogramm Marihuana, 1,2 Kilogramm Kokain, 76 Stück Tabletten und insgesamt 32.395 Euro an Bargeld.