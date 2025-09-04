Fleischalternativen: Forscher wollen Richtlinien

So viel essen die Menschen im Vergleich

EU-Bürgerinnen und EU-Bürger essen laut den Angaben jährlich rund 22 Kilogramm tierische Proteine und 16 Kilogramm pflanzliche Proteine. Europa hat einen Anteil von 42,47 Prozent am globalen Markt für Fleischersatzprodukte. Im Bericht „Meat Alternatives“ werden als Hindernisse auf dem Weg zu einem noch höheren Anteil Geschmack, Textur, Natürlichkeit und der Preis genannt.