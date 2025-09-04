Die Natur in Kunst gefasst

In Markt Neuhodis, in der Nähe von Rechnitz, tut sich die nächste Kunst-Wunder-Welt auf: Der Skulpturenpark Markt Neuhodis, am Fuße des Geschriebensteins, der höchsten Erhebung des Burgenlandes. Dort haben der Bildhauer Rudolf Kedl (1928-1991) und seine ebenfalls künstlerisch tätige Frau Christine Elefant-Kedl in einem großen Park, in dem sich auch ein Kastell befindet, zu Beginn der Siebzigerjahre ein Kulturzentrum eingerichtet.