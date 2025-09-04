Die Natur in Kunst gefasst

Skulpturen und Landschaft gehen im Burgenland einzigartige Beziehungen ein. Wir stellen vier sehenswerte Ausflugsziele vor, die sich ideal für den Spätsommer und den Herbst anbieten.
„Schwarzlochsauger“ hat Künstler Walter Schmögner eine seiner witzigen Figuren genannt. Sie steht mitten im Südburgenland auf der Wiese und zieht ein Schnoferl. „Land Art Eisenberg“ nennt sich das Areal im Südburgenland, bei Eisenberg, nahe der slowenisch ungarischen Grenze. Der Bildhauer Peter Pilz hat diese Initiative für Bildhauerkunst ins Leben gerufen und mit den Jahren einen faszinierenden Flecken Kunst-Erde geschaffen.
Schmögners Sauger steht dabei in bester Gesellschaft zwischen rund dreißig weiteren Arbeiten bekannter Künstler, wie Matias Bechtold, Catrin Bolt, das Duo PRINZGAU/podgorschek, Christian Eisenberger, Peter Kogler und natürlich Peter Pilz. Der schuf 1993 mit seinem „Torony-Turm“ aus ausgedienten ungarischen Wachtürmen vom Eisernen Vorhang das erste Objekt.
In Markt Neuhodis, in der Nähe von Rechnitz, tut sich die nächste Kunst-Wunder-Welt auf: Der Skulpturenpark Markt Neuhodis, am Fuße des Geschriebensteins, der höchsten Erhebung des Burgenlandes. Dort haben der Bildhauer Rudolf Kedl (1928-1991) und seine ebenfalls künstlerisch tätige Frau Christine Elefant-Kedl in einem großen Park, in dem sich auch ein Kastell befindet, zu Beginn der Siebzigerjahre ein Kulturzentrum eingerichtet.
Nach Rudolf Kedls Tod ist das Areal mit seinen Skulpturen ein offener Treffpunkt für Kunstinteressierte geblieben. Der Sohn Talos Kedl, ebenfalls Bildhauer, schuf ab 2010 in einem Bereich des Parks eine permanente Freilicht-Ausstellung seiner eigenen Plastiken, die „Kunstwiese“. Hier finden auch immer wieder Konzerte statt.
Weiter führt die Land-Art-Tour zum Leithagebirge, wo in Oslip die „NN-fabrik“ 20.000 Quadratmeter Natur mit Objekten und Installationen zeitgenössischer Künstler stimmungsvoll bespielt. Der 2014 verstorbene Johannes Haider hat die „NN-fabrik“ in den 1990er-Jahre initiiert. Sie ist bis heute ein Produktions- und Ausstellungsort für Kunst geblieben und dabei als Skulpturengarten offen zugänglich.
In Winden am See steht dann ein ganz besonderer Kunstort des Burgenlandes. In einer alten Wassermühle hat Wander Bertoni (1925-2019) ab 1965 ein Freilichtmuseum für seine beeindruckenden Skulpturen eingerichtet. Ein Ausstellungspavillon dokumentiert dazu das Lebenswerk des großen Bildhauers.
