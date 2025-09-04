Lungenspülung schenkt Patientin neue Lebensluft

Erfolgreiche Behandlung lässt Patienten hoffen

Medizinisches Faktum: Der diffizile Eingriff verbessert nicht nur die Lebensqualität massiv, sondern öffnet auch anderen Betroffenen in Niederösterreich Hoffnung: „Jetzt müssen Patienten und Patientinnen mit dieser seltenen Erkrankung nicht mehr weite Wege in Spezialzentren auf sich nehmen“, betont Klaus Hackner, Facharzt für seltene Lungenerkrankungen. Zu seiner Freude kann Cornelia Effenberger endlich wieder aktiv am Leben teilnehmen, ihre Atemnot ist deutlich zurückgegangen – ein emotionaler Durchbruch für sie und ein echter Meilenstein für andere Leidende.