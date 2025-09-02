Mann wollte Rucksack klauen, kassierte Kinnhaken

Wilde Szenen spielten sich am Montagabend in der Nähe des Innsbrucker Hauptbahnhofes ab. Gegen 21.20 Uhr wurde ein 37-Jähriger von einem 35-Jährigen brutal attackiert. Der jüngere Mann versuchte, ihm seinen Rucksack zu entreißen, doch da hatte er die Rechnung ohne den 37-Jährigen gemacht.