Mann wollte Rucksack klauen, kassierte Kinnhaken

Dass ein Mann gegen 21 Uhr in Innsbruck in der Nähe des Hauptbahnhofes seinen Rucksack stehlen wollte, ließ sich ein 37-Jähriger nicht gefallen. Mit der Faust schlug der 37-Jährige ihm ins Gesicht, wodurch der Raub vereitelt wurde.
Wilde Szenen spielten sich am Montagabend in der Nähe des Innsbrucker Hauptbahnhofes ab. Gegen 21.20 Uhr wurde ein 37-Jähriger von einem 35-Jährigen brutal attackiert. Der jüngere Mann versuchte, ihm seinen Rucksack zu entreißen, doch da hatte er die Rechnung ohne den 37-Jährigen gemacht.
Der 37-Jährige versetzte dem Angreifer in der Folge Faustschläge ins Gesicht, wodurch der 35-Jährige verletzt und der Raub vereitelt wurde.
Die Polizei
Mann in Justizanstalt eingeliefert
Dieser versetzte seinem Angreifer nämlich einige Faustschläge ins Gesicht und verhinderte so den Raub. Beamte der Polizeiinspektion Innsbruck Bahnhof nahmen den Tatverdächtigen schließlich fest und lieferten ihn in die Justizanstalt Innsbruck ein.
