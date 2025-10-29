Chemieunfall: Kunde entdeckt reglose Mitarbeiterin

Am Mittwoch ist es zu einem Chemieunfall in Wien-Penzing gekommen. Ein Kunde bemerkte einen seltsamen Geruch in einer Putzerei, bei einer Nachschau fand er eine 60-jährige Mitarbeiterin reglos am Boden liegend vor. Feuerwehr sowie Berufsrettung rückten zu einem Einsatz aus – die Straße wurde vorübergehend gesperrt.