„Kritischer Zustand“

Chemieunfall: Kunde entdeckt reglose Mitarbeiterin

Wien
29.10.2025 14:33
Die 60-Jährige hatte enormes Glück: Ein Kunde fand die 60-Jährige und alarmierte Rettung sowie ...
Die 60-Jährige hatte enormes Glück: Ein Kunde fand die 60-Jährige und alarmierte Rettung sowie Feuerwehr.

Am Mittwoch ist es zu einem Chemieunfall in Wien-Penzing gekommen. Ein Kunde bemerkte einen seltsamen Geruch in einer Putzerei, bei einer Nachschau fand er eine 60-jährige Mitarbeiterin reglos am Boden liegend vor. Feuerwehr sowie Berufsrettung rückten zu einem Einsatz aus – die Straße wurde vorübergehend gesperrt. 

Um 10.30 Uhr rückten die Berufsrettung Wien und die Wiener Feuerwehr zu einem Einsatz in die Leegasse in Wien-Penzing aus. In einer Putzerei war aus bislang ungeklärter Ursache Chemikalien ausgetreten.

Eine 60-jährige Mitarbeiterin wurde laut Berufsrettungssprecher Andreas Huber „in einem kritischen Zustand“ gefunden. Vor Ort stabilisierte das Notarztteam die Frau, anschließend wurde sie in ein Spital gebracht.

Die Frau befand sich beim Auffinden in einem kritischen Zustand.

Berufsrettungssprecher Andreas Huber

Kunde entdeckte 60-jährige Mitarbeiterin
Vermutlich hatte die 60-jährige Mitarbeiterin der Putzerei großes Glück. Laut Huber betrat am Mittwochvormittag ein Kunde das Geschäft und bemerkte sofort einen beißenden Geruch. Als er niemanden vorfand, wollte er nach dem Rechten sehen – und entdeckte die reglos am Boden liegende Mitarbeiterin. Sofort alarmierte er die Rettung.

Die Feuerwehr sperrte den Bereich rund um die Putzerei ab, die Straße blieb mehrere Stunden gesperrt. Die Ursache für den Chemikalienaustritt ist derzeit noch unklar.

Sandra Beck
