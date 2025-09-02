Durstige Einbrecher: Aufregung bei Fußballclub

Groß ist die Aufregung und vor allem der Ärger derzeit bei einem Fußball-Unterhausclub im Tiroler Ötztal: In den vergangenen Tagen waren am Sportplatz offenbar durstige Einbrecher aktiv. „Eine neue Dimension“ sei damit erreicht, heißt es vonseiten des Vereins. Anzeige wurde erstattet – die Polizei ermittelt und hofft auf Hinweise.
Immer wieder sei es bereits in den vergangenen Wochen im Bereich der Ausschank und der Tribüne zu Vandalenakten gekommen – „herumliegender Müll, umgestellte Sachen und Unordnung“, schreibt der SV Längenfeld Fußball auf seiner Facebookseite. Ärgerlich – aber damit konnte der Verein offenbar noch einigermaßen leben. Doch jetzt riss der Geduldsfaden.
„Erschrocken und sehr betrübt darüber“
„Eine neue Dimension ist erreicht: Es wurde sogar eingebrochen. Wir sind erschrocken und sehr betrübt darüber und mussten leider Anzeige erstatten“, heißt es weiter. Die Polizei hat bereits Ermittlungen aufgenommen.
Wir sind nur ein kleiner Verein, der für seine Mitglieder da ist. Es ist traurig zu sehen, dass Respekt gegenüber fremdem Eigentum scheinbar keinen Platz mehr hat.
Ausschuss des SV Längenfeld
Täter waren offenbar durstig
Die bislang unbekannten Täter dürften zwischen Sonntagabend, 22.45 Uhr, und Montagfrüh aktiv gewesen sein. „Sie brachen beim Vereinslokal am Fußballplatz in Längenfeld im Bereich der Ausschank einen Kühlschrank auf und entwendeten daraus mehrere Getränke“, schildern die Ermittler.
Verein und Polizei hoffen auf Zeugen
„Wir sind nur ein kleiner Verein, der für seine Mitglieder da ist. Es ist traurig zu sehen, dass Respekt gegenüber fremdem Eigentum scheinbar keinen Platz mehr hat“, bedauert der Fußballverein, der – so wie die ermittelnde Polizei –auf mögliche Zeugen hofft.
Zweckdienliche Hinweise oder verdächtige Wahrnehmungen an die Polizeiinspektion Sölden unter der Telefonnummer: 059 133/7108.
