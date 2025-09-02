Durstige Einbrecher: Aufregung bei Fußballclub

Immer wieder sei es bereits in den vergangenen Wochen im Bereich der Ausschank und der Tribüne zu Vandalenakten gekommen – „herumliegender Müll, umgestellte Sachen und Unordnung“, schreibt der SV Längenfeld Fußball auf seiner Facebookseite. Ärgerlich – aber damit konnte der Verein offenbar noch einigermaßen leben. Doch jetzt riss der Geduldsfaden.