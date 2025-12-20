Weiße Weihnachten? Nur in homöopathischen Dosen

In kurzer Hose und Turnschuhen im Winter

Gänzlich unbekannt sind dermaßen miserable Schneelagen in Kombination mit frühlingshaften Temperaturen allerdings nicht. „Es war um diese Zeit schon schlimmer“, weiß der Sellrainer. Er erinnert sich beispielsweise an die Winter 2015/2016 und 2016/2017. „Damals hatten wir bis Anfang Jänner fast überhaupt keinen Schnee. Da gingen viele in Turnschuhen und kurzen Hosen wandern.“