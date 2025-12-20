Trennung, Einsamkeit, Gewalt: Wo man Hilfe findet

Der Dienst am Heiligen Abend ist „Chefsache“, sagt Martin Hochegger. Er wird es sein, der auch zu Weihnachten beim Männernotruf ein offenes Ohr für andere hat. „In dieser Zeit sind Familien- und Beziehungsprobleme sowie Einsamkeit große Themen“, sagt der Obmann des Männernotrufs. „Viele erleben, dass eine Beziehung in die Brüche geht und haben keine Strategie, damit umzugehen. Anders als Frauen sind viele Männer es gewöhnt, Probleme mit sich selbst auszumachen.“