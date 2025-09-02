Wien: 5000 Euro für Hinweise um Supermarkt-Räuber

5000 Euro Belohnung für Hinweise

Sämtliche durch die Polizei durchgeführten Fahndungsmaßnahmen blieben bisher ohne Erfolg. Der Verein der Freunde der Wiener Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise zu dem Tatverdächtigen, die ihn vor, während oder nach seiner Flucht gesehen hat und belohnt bei einer Festnahme oder Verurteilung mit einer Summe von 5000 Euro.