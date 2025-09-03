Vorteilswelt
Spiel, Satz, Sieg! Mit der „Krone" zum Tennis-Hit

03.09.2025 05:00
Bei den LAYJET Open gibt‘s Spitzentennis von Dennis Novak und Co. zu sehen.
Bei den LAYJET Open gibt's Spitzentennis von Dennis Novak und Co. zu sehen.

In den vergangenen Jahren haben sich die LAYJET Open im Sportaktivpark Bad Waltersdorf als drittgrößtes Herren-Tennisturnier in Österreich etabliert. Vom 14. bis 21. September 2025 erlebt dieses ATP-125er-Challenger-Turnier im südoststeirischen Thermen- und Vulkanland seine dritte Auflage. Mit der „Krone“ sind Sie live dabei. 

„Hier gibt‘s Weltklasse-Tennis zu sehen – und das im besten Fall aus ein paar Metern Entfernung“, macht Veranstalter und Sportaktivpark-Geschäftsführer Sascha Freitag den Tennis-Fans vor dem 125er-Challenger in Bad Waltersdorf schon den Mund wässrig. Der Kartenverkauf läuft, die besten Tickets sind begehrt – mit der „Krone“ haben Sie aber „Vorteil“! 

Von links: Christian Lenz (Gemeindekassier Bad Waltersdorf), Gernot Deutsch (Geschäftsführer ...
Von links: Christian Lenz (Gemeindekassier Bad Waltersdorf), Gernot Deutsch (Geschäftsführer Heilthermen Resort Bad Waltersdorf), Barbara Muhr (Präsidentin des Steirischen Tennisverbandes), Sascha Freitag (Turnierdirektor LAYJET Open), Jürgen Melzer (ÖTV-Sportdirektor), Dennis Novak (ÖTV-Spitzenspieler)

„Die Challenger-Tour hat enorm an Niveau gewonnen, die Fans werden wirklich hochklassiges Tennis erleben“, verspricht ÖTV-Ass Dennis Novak, der im Vorjahr erst im Finale gescheitert ist. „Unsere Spieler können sich daheim einem breiten Publikum präsentieren, das Turnier ist eine enorme Bereicherung für den Tennissport“, weiß STTV-Präsidentin Barbara Muhr.

Mitmachen und gewinnen
Spielen Sie mit und gewinnen Sie. Die „Krone“ verlost 150 x 2 Eintrittskarten für die LAYJET Open in Bad Waltersdorf. Der Termin – das Challenger findet von 14. bis 21. September statt – nach den US Open und dem Daviscup gegen Ungarn auf Hartplatz sollte gewährleisten, dass viele österreichische Profis beim Challenger in der Steiermark aufschlagen. Einfach das untenstehende Formular bis zum 7. September ausfüllen und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. 

Sie wollen Ihre Gewinnchance erhöhen? Dann haben wir für Abonnenten des „Steirer-Letters“ der „Krone“ gute Nachrichten. Alle teilnehmenden Abonnenten und jene, welche es noch bis zum Teilnahmeschluss werden, erhalten die doppelte Gewinnchance! Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier

