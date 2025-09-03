Spiel, Satz, Sieg! Mit der „Krone“ zum Tennis-Hit

In den vergangenen Jahren haben sich die LAYJET Open im Sportaktivpark Bad Waltersdorf als drittgrößtes Herren-Tennisturnier in Österreich etabliert. Vom 14. bis 21. September 2025 erlebt dieses ATP-125er-Challenger-Turnier im südoststeirischen Thermen- und Vulkanland seine dritte Auflage. Mit der „Krone“ sind Sie live dabei.
„Hier gibt‘s Weltklasse-Tennis zu sehen – und das im besten Fall aus ein paar Metern Entfernung“, macht Veranstalter und Sportaktivpark-Geschäftsführer Sascha Freitag den Tennis-Fans vor dem 125er-Challenger in Bad Waltersdorf schon den Mund wässrig. Der Kartenverkauf läuft, die besten Tickets sind begehrt – mit der „Krone“ haben Sie aber „Vorteil“!
„Die Challenger-Tour hat enorm an Niveau gewonnen, die Fans werden wirklich hochklassiges Tennis erleben“, verspricht ÖTV-Ass Dennis Novak, der im Vorjahr erst im Finale gescheitert ist. „Unsere Spieler können sich daheim einem breiten Publikum präsentieren, das Turnier ist eine enorme Bereicherung für den Tennissport“, weiß STTV-Präsidentin Barbara Muhr.
Mitmachen und gewinnen
Spielen Sie mit und gewinnen Sie. Die „Krone“ verlost 150 x 2 Eintrittskarten für die LAYJET Open in Bad Waltersdorf. Der Termin – das Challenger findet von 14. bis 21. September statt – nach den US Open und dem Daviscup gegen Ungarn auf Hartplatz sollte gewährleisten, dass viele österreichische Profis beim Challenger in der Steiermark aufschlagen. Einfach das untenstehende Formular bis zum 7. September ausfüllen und schon nehmen Sie an der Verlosung teil.
Sie wollen Ihre Gewinnchance erhöhen? Dann haben wir für Abonnenten des „Steirer-Letters“ der „Krone“ gute Nachrichten. Alle teilnehmenden Abonnenten und jene, welche es noch bis zum Teilnahmeschluss werden, erhalten die doppelte Gewinnchance! Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.