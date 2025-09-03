Spiel, Satz, Sieg! Mit der „Krone“ zum Tennis-Hit

Mitmachen und gewinnen

Spielen Sie mit und gewinnen Sie. Die „Krone“ verlost 150 x 2 Eintrittskarten für die LAYJET Open in Bad Waltersdorf. Der Termin – das Challenger findet von 14. bis 21. September statt – nach den US Open und dem Daviscup gegen Ungarn auf Hartplatz sollte gewährleisten, dass viele österreichische Profis beim Challenger in der Steiermark aufschlagen. Einfach das untenstehende Formular bis zum 7. September ausfüllen und schon nehmen Sie an der Verlosung teil.