Weitere Abschussverordnung für Wolf in Tirol

Verordnung gilt für sieben Wochen

Die Landesregierung habe daher „gemäß den gesetzlichen Vorgaben“ eine Abschussverordnung „für einen Schadwolf“ erlassen. Die Verordnung tritt mit Mitternacht in Kraft und gilt für die Dauer von sieben Wochen in einem Umkreis von zehn Kilometern ausgehend vom Ort des Ereignisses. Die zuständige Jägerschaft sei bereits informiert worden.