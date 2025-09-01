Weitere Abschussverordnung für Wolf in Tirol

Ein Wolf steht unter Verdacht, Ende August auf zwei Almen im Tiroler Bezirk Innsbruck-Land Schafe gerissen zu haben. Die schwarz-rote Tiroler Landesregierung hat daher heute, Montag, eine Abschussverordnung für einen Beutegreifer in dieser Region erlassen.
Auf einer Alm im Gemeindegebiet von Tulfes seien Ende August zwei tote Schafe aufgefunden worden. Zudem wurden in einem Almgebiet bei Ellbögen ein totes Schaf sowie ein totes Lamm entdeckt. „Nach Begutachtung durch den örtlich zuständigen Amtstierarzt besteht der Verdacht auf einen Wolf als Verursacher“, berichtete das Land am Montagnachmittag.
Verordnung gilt für sieben Wochen
Die Landesregierung habe daher „gemäß den gesetzlichen Vorgaben“ eine Abschussverordnung „für einen Schadwolf“ erlassen. Die Verordnung tritt mit Mitternacht in Kraft und gilt für die Dauer von sieben Wochen in einem Umkreis von zehn Kilometern ausgehend vom Ort des Ereignisses. Die zuständige Jägerschaft sei bereits informiert worden.
Fünf Verordnungen heuer erfüllt
20 Abschussverordnungen seien heuer bereits in Tirol erlassen worden. Fünf wurden von der Jägerschaft bis dato erfüllt, so das Land abschließend.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.