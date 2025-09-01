Vorteilswelt
Risse auf Almen

Weitere Abschussverordnung für Wolf in Tirol

Tirol
01.09.2025 15:51
Im Bezirk Innsbruck-Land soll ein Wolf erlegt werden.
Ein Wolf steht unter Verdacht, Ende August auf zwei Almen im Tiroler Bezirk Innsbruck-Land Schafe gerissen zu haben. Die schwarz-rote Tiroler Landesregierung hat daher heute, Montag, eine Abschussverordnung für einen Beutegreifer in dieser Region erlassen.

Auf einer Alm im Gemeindegebiet von Tulfes seien Ende August zwei tote Schafe aufgefunden worden. Zudem wurden in einem Almgebiet bei Ellbögen ein totes Schaf sowie ein totes Lamm entdeckt. „Nach Begutachtung durch den örtlich zuständigen Amtstierarzt besteht der Verdacht auf einen Wolf als Verursacher“, berichtete das Land am Montagnachmittag.

Verordnung gilt für sieben Wochen
Die Landesregierung habe daher „gemäß den gesetzlichen Vorgaben“ eine Abschussverordnung „für einen Schadwolf“ erlassen. Die Verordnung tritt mit Mitternacht in Kraft und gilt für die Dauer von sieben Wochen in einem Umkreis von zehn Kilometern ausgehend vom Ort des Ereignisses. Die zuständige Jägerschaft sei bereits informiert worden.

Fünf Verordnungen heuer erfüllt
20 Abschussverordnungen seien heuer bereits in Tirol erlassen worden. Fünf wurden von der Jägerschaft bis dato erfüllt, so das Land abschließend. 

Porträt von Hubert Rauth
Hubert Rauth
