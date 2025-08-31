Mann (69) von Propeller getroffen: Schwer verletzt

Am Sonntag wurde ein 69-Jähriger bei einem Flugtag in Grabersdorf (Bezirk Südoststeiermark) vom Propeller seines Ultraleichtflugzeugs getroffen und schwer verletzt. Er musste mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden.
Am Sonntag fand in Grabersdorf (Bezirk Südoststeiermark) ein Flugtag statt. Gegen 14.10 Uhr wollte ein 69-Jähriger aus dem Bezirk Südoststeiermark auf einem Flugfeld den Motor seines Ultraleichtflugzeugs starten.
Nach derzeitigem Ermittlungsstand musste der Mann dazu den Propeller der Maschine manuell durchdrehen, um den Antriebsriemen zu lockern und den eigentlichen Startvorgang zu initiieren. Dabei schlug der Rotor vermutlich aufgrund der Kompression des Motors zurück und verletzte den Piloten schwer.
Mit Helikopter ins Krankenhaus
Der 69-Jährige wurde vor Ort von einem anwesenden Arzt erstversorgt. Anschließend wurde ein Notarzt hinzugezogen, der mit dem Rettungshubschrauber anrückte. Der Verletzte wurde per Hubschrauber ins LKH Feldbach geflogen.
