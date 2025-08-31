Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Oberwarter holt Sieg

Burgenländer fliegt zum Streetstyle-Weltfinale

Burgenland
31.08.2025 18:19
Streetstyle-Dance-Sieger Elias Nwankwo mit seiner Trophäe.
Streetstyle-Dance-Sieger Elias Nwankwo mit seiner Trophäe.(Bild: Ulrich Aydt)

Elias Nwankwo aus Oberwart triumphierte am Samstag beim internationalen Streetstyle-Bewerb „Red Bull Dance Your Style Austria“ in Wien. Jetzt ruft die Stadt der Engel. 

0 Kommentare

Am Wochenende verwandelte sich der Arkadenhof der Wiener Hauptuniversität in einen vibrierenden Dancefloor. Im Rahmen der Österreich-Edition des weltweit einzigartigen Battle-Formats „Red Bull Dance Your Style 2025“, präsentierten 16 der besten Streetstyle-Tänzer Österreichs vor 1000 Fans ihre spektakulärsten Moves. Ob Hip Hop, House, Locking, Popping, Krumping, Dancehall, African Dance Style, Voguing, Waacking oder Waving: Jeder Act brachte seine ganz persönliche Handschrift auf die Bühne.

Der junge Burgenländer konnte sein Glück kaum fassen: „Es ist absolut verrückt, dass ich nach ...
Der junge Burgenländer konnte sein Glück kaum fassen: „Es ist absolut verrückt, dass ich nach Los Angeles fahren kann. Ich bin extrem neugierig auf alles dort!“(Bild: Ulrich Aydt)
Der 16-Jährige Champion will soviel wie möglich von seinem bevorstehenden Trip mitnehmen.
Der 16-Jährige Champion will soviel wie möglich von seinem bevorstehenden Trip mitnehmen.(Bild: Daniel Eberhoefer)
Das Publikum war von Nwankwos Performance restlos begeistert.
Das Publikum war von Nwankwos Performance restlos begeistert.(Bild: Ulrich Aydt)

Ein neuer Star ist geboren
Der jüngste Teilnehmer, Elias Nwankwo aka Lil M.O.D. aus Oberwart, setzte sich gegen den Mitfavoriten durch und ging als klarer Sieger hervor, obwohl er zum ersten Mal dabei war. Der 16-jährige Burgenländer wird Österreich nun am 11. Oktober beim Weltfinale in Los Angeles vertreten: „Der Sieg bedeutet mir so viel! In Oberwart gibt es eigentlich keine Dance-Szene. Es sind nur meine Schwester und ich. Wir pushen uns gegenseitig.“

Porträt von Burgenland-Krone
Burgenland-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
16° / 21°
Symbol leichter Regen
Güssing
16° / 23°
Symbol leichter Regen
Mattersburg
15° / 21°
Symbol Regen
Neusiedl am See
16° / 22°
Symbol Regen
Oberpullendorf
15° / 21°
Symbol leichter Regen

krone.tv

In der Lombardei, zwischen Verderio und Suisio knapp 40 Kilometer nordöstlich von Mailand, ...
Schwarzer Himmel
Tornado vor Mailand beschädigte mehrere Häuser
Bayerns Ministerpräsident Markus Söder mit seiner Tochter Gloria-Sophie Burkandt
„Vater wusste nichts“
Söder-Tochter nimmt an TV-Quizshow teil
Die deutsche Popsängerin Nena
Getränke verunreinigt?
Fans fühlen sich nach Nena-Konzert unwohl
Elch auf der Fahrbahn
Nächtliche Sichtung: „Emil“ nahe Tulln unterwegs
Deutschland nimmt wieder Afghaninnen und Afghanen auf, die sich derzeit in Pakistan befinden ...
„Verfahren laufen an“
Deutschland nimmt wieder Afghanen aus Pakistan auf
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Wieso Tod des US-Präsidenten in aller Munde ist
162.982 mal gelesen
Über den Gesundheitszustand des Republikaners wird immer wieder gemutmaßt.
Außenpolitik
Kreml droht Österreich: „Werden euch angreifen“
151.145 mal gelesen
Der stellvertretende Vorsitzende des Sicherheitsrates und ehemalige russische Präsident Dmitrij ...
Außenpolitik
Ukrainische Drohne schlug bei Putins Palast ein
104.473 mal gelesen
So stählern wie er sich gibt, ist der Kremlchef gar nicht: Wie Investigativrecherchen ...
Außenpolitik
Ministerin legt gegen Moskau nach – und lobt FPÖ
1743 mal kommentiert
Deutliche Worte Richtung Russland: Beate Meinl-Reisinger
Kolumnen
„2-1-0“: Was hat den Bundeskanzler da geritten?
1537 mal kommentiert
Christian Stocker: Häme für „2-1-0“
Innenpolitik
Die Regierung kommt immer stärker unter Druck
1173 mal kommentiert
Keine einfachen Zeiten für SPÖ-Vizekanzler Andreas Babler, ÖVP-Bundeskanzler Christian Stocker ...
Mehr Burgenland
Laufen und Gutes tun
Mit der „Krone“ zum ersten „Vienna Climate Run“
Sonnen- & Wind-Energie
Erster Hybridpark im Mittelburgenland in Betrieb
Neradin, Kukident & Co
Alex Kristan würde für Silver-Ager-Produkte werben
Teilnehmen & gewinnen
Der Blaufränkischland Marathon lädt Sie ein
Bereit für die Praxis
Land als Geburtshelfer: Neue Hebammen im Einsatz
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf