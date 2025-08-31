Burgenländer fliegt zum Streetstyle-Weltfinale

Elias Nwankwo aus Oberwart triumphierte am Samstag beim internationalen Streetstyle-Bewerb „Red Bull Dance Your Style Austria“ in Wien. Jetzt ruft die Stadt der Engel.
Am Wochenende verwandelte sich der Arkadenhof der Wiener Hauptuniversität in einen vibrierenden Dancefloor. Im Rahmen der Österreich-Edition des weltweit einzigartigen Battle-Formats „Red Bull Dance Your Style 2025“, präsentierten 16 der besten Streetstyle-Tänzer Österreichs vor 1000 Fans ihre spektakulärsten Moves. Ob Hip Hop, House, Locking, Popping, Krumping, Dancehall, African Dance Style, Voguing, Waacking oder Waving: Jeder Act brachte seine ganz persönliche Handschrift auf die Bühne.
Ein neuer Star ist geboren
Der jüngste Teilnehmer, Elias Nwankwo aka Lil M.O.D. aus Oberwart, setzte sich gegen den Mitfavoriten durch und ging als klarer Sieger hervor, obwohl er zum ersten Mal dabei war. Der 16-jährige Burgenländer wird Österreich nun am 11. Oktober beim Weltfinale in Los Angeles vertreten: „Der Sieg bedeutet mir so viel! In Oberwart gibt es eigentlich keine Dance-Szene. Es sind nur meine Schwester und ich. Wir pushen uns gegenseitig.“
