Burgenländer fliegt zum Streetstyle-Weltfinale

Ein neuer Star ist geboren

Der jüngste Teilnehmer, Elias Nwankwo aka Lil M.O.D. aus Oberwart, setzte sich gegen den Mitfavoriten durch und ging als klarer Sieger hervor, obwohl er zum ersten Mal dabei war. Der 16-jährige Burgenländer wird Österreich nun am 11. Oktober beim Weltfinale in Los Angeles vertreten: „Der Sieg bedeutet mir so viel! In Oberwart gibt es eigentlich keine Dance-Szene. Es sind nur meine Schwester und ich. Wir pushen uns gegenseitig.“