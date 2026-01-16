Vorteilswelt
Flucht vor Polizei

Bursch fuhr mit Omas Auto gegen eine Hausmauer

Oberösterreich
16.01.2026 08:30
Obwohl die Polizei das Blaulicht verwendete, drückte der Bursch aufs Gas. (Symbolfoto)
Obwohl die Polizei das Blaulicht verwendete, drückte der Bursch aufs Gas. (Symbolfoto)(Bild: Uta Rojsek-Wiedergut)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

An der Mauer eines Hauses endete die Autofahrt eines 16-jährigen deutschen Staatsbürgers aus Zipf. Der junge Mann hatte zuvor das Auto seiner Oma genommen. Allerdings machte er die Polizei auf sich aufmerksam, weil er mit quietschenden Reifen auf einem Parkplatz fuhr. Seine Flucht endete schnell.

Der Jugendliche war Polizisten am Donnerstag gegen 18 Uhr aufgefallen. Die Beamten waren gerade mit einer Verkehrskontrolle bei der Autobahnabfahrt St. Georgen im Attergau beschäftigt, als sie auf ein Fahrzeug mit quietschenden Reifen am Parkplatz eines Geschäftes aufmerksam wurden. Die Polizisten beendeten ihre Kontrolle und fuhren in Richtung des Parkplatzes.

Glatteis wurde zum Verhängnis
Bei einem Fast-Food-Restaurant kam ihnen das Fahrzeug schon entgegen. Der Dacia bog nach rechts ab und die Polizeistreife fuhr dem Lenker nach. Dabei beschleunigte der Bursch den Wagen zunehmend, die Beamten aktivierten deshalb Blaulicht und Folgetonhorn. Der 16-Jährige fuhr aber davon und wollte an einer engen Weggabelung nach links abbiegen. Ein Fehler: Denn wegen des Glatteises kam er ins Schleudern und prallte gegen die Hauswand.

Dadurch entstand beim Pkw ein Totalschaden, der Lenker blieb glücklicherweise unverletzt. Seinem Alter entsprechend war der 16-Jährige nicht im Besitz eines Führerscheines.

Oberösterreich

