Bursch fuhr mit Omas Auto gegen eine Hausmauer

Glatteis wurde zum Verhängnis

Bei einem Fast-Food-Restaurant kam ihnen das Fahrzeug schon entgegen. Der Dacia bog nach rechts ab und die Polizeistreife fuhr dem Lenker nach. Dabei beschleunigte der Bursch den Wagen zunehmend, die Beamten aktivierten deshalb Blaulicht und Folgetonhorn. Der 16-Jährige fuhr aber davon und wollte an einer engen Weggabelung nach links abbiegen. Ein Fehler: Denn wegen des Glatteises kam er ins Schleudern und prallte gegen die Hauswand.