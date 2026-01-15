Eleganz und Glanz am Wochenende in Oberösterreich

Am Wochenende stehen in OÖ zahlreiche Veranstaltungen an: Die Ballsaison ist in vollem Gange, etwa in Ried/I., wo der Stadtball über die Bühne geht. In Linz darf man sich auf den beliebten Musikantenball freuen. Die fünfte Jahreszeit – der Fasching – wird in Timelkam beim traditionellen Hofball zum bereits 53. Mal zelebriert. Und Eva Maria Marold nimmt das Publikum in Pregarten mit auf eine humorvolle Reise.