Kam nicht zur Schule

Große Suchaktion in Steyr nach 14-jährigem Schüler

Oberösterreich
15.01.2026 15:36
Einsatzkräfte suchen auf Hochtouren nach dem vermissten Burschen. (Symbolbild)
Einsatzkräfte suchen auf Hochtouren nach dem vermissten Burschen. (Symbolbild)(Bild: P. Huber)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Wo ist Emilian? Diese quälende Frage stellen sich Familie, Freunde und Einsatzkräfte in Steyr (OÖ). Der 14-Jährige wurde am Donnerstagmorgen von seiner Mama an seiner Schule abgesetzt, er erschien aber nie im Unterricht. Nur die Schultasche und das Handy des Burschen wurden bis jetzt gefunden. Er hat heute Geburtstag.

0 Kommentare

Bereits mehrfach wurde der Suchaufruf nach dem 14-jährigen Emilian aus Steyr in den sozialen Medien geteilt. Der Bursche soll am Donnerstagmorgen von seiner Mama noch vor der St. Anna Schule abgesetzt worden sein. Seither fehlt allerdings jede Spur. Denn der Jugendliche erschien nicht zum Unterricht. Eine großangelegte Suche nach Emilian lief sofort an. Im Laufe des Tages wurden sein Rucksack und sein Handy in der Steyrer Au gefunden.

Hintergründe sind noch unklar
Von dem Vermissten fehlte am Donnerstagnachmittag aber jegliches Lebenszeichen. Die genauen Hintergründe sind derzeit völlig unklar.

Oberösterreich

