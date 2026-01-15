Große Suchaktion in Steyr nach 14-jährigem Schüler

Bereits mehrfach wurde der Suchaufruf nach dem 14-jährigen Emilian aus Steyr in den sozialen Medien geteilt. Der Bursche soll am Donnerstagmorgen von seiner Mama noch vor der St. Anna Schule abgesetzt worden sein. Seither fehlt allerdings jede Spur. Denn der Jugendliche erschien nicht zum Unterricht. Eine großangelegte Suche nach Emilian lief sofort an. Im Laufe des Tages wurden sein Rucksack und sein Handy in der Steyrer Au gefunden.