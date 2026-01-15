Heimischer Intersport übernimmt Slowenien-Gruppe

500 Standorte in zwölf Ländern

Mit dem Zukauf wächst Intersport Austria laut eigenen Angaben auf mehr als 500 Standorte in zwölf Ländern an. „Mit dieser Übernahme sichern wir nicht nur unsere Relevanz im europäischen Sportfachhandel, sondern schaffen auch Synergien in Einkauf, Digitalisierung und Logistik. In einer Zeit, in der Größe, Schlagkraft und Kompetenz über Marktstellung entscheiden, setzen wir ein starkes Zeichen für die Zukunft“, sagt Franz Koll, CEO von Intersport Austria.