Brasilo-Paar versteht mehr als nur Schimpfwörter

„Die Schimpfwörter lernt man gleich am Anfang, die gibt es auch im Faustball“, lacht Urfahrs Top-Schläger Bruno Arnold, der vor zwei Jahren im „Doppelpack“ mit Freundin Manu Zottl durch Kontakte in der Faustball-Szene aus Novo Hamburgo (Neu Hamburg) zu dem Linzer Klub gewechselt war. Trotz der Sprachbarriere war auch ob des so freundlichen Empfangs in Urfahr schnell klar, dass das Brasilo-Pärchen länger hierbleiben will.