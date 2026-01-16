Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Rat der Gewerkschaft

Stellenabbau bei KTM: „Nichts unterschreiben!“

Oberösterreich
16.01.2026 09:00
Der Hauptsitz des Motorradherstellers ist in Mattighofen.
Der Hauptsitz des Motorradherstellers ist in Mattighofen.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Der Motorradhersteller KTM aus dem Innviertel (OÖ) streicht bis zum zweiten Halbjahr weltweit 500 Jobs. Laut Gewerkschaft soll für die Betroffenen ein Sozialplan ausverhandelt werden.

0 Kommentare

Wenngleich es nicht völlig unerwartet kam, dass der Innviertler Motorradhersteller KTM nun auch in Verwaltung und Management den Sparstift ansetzt, überrascht die Dimension doch: Der Leitbetrieb baut, wie berichtet, 500 Jobs ab.

Oberösterreichs Arbeiterkammer-Präsident und ÖGB-Landeschef Andreas Stangl rät Betroffenen: „Nichts unterschreiben, sondern zum Betriebsrat gehen und sich beraten lassen.“

Lesen Sie auch:
Um Punkt 14 Uhr strömten die Arbeiter der Produktion aus dem Firmengebäude in Mattighofen. 
Krone Plus Logo
Nächste Hiobsbotschaft
Die KTM-Mitarbeiter üben sich in Galgenhumor
14.01.2026
Interview mit KTM-Boss
„Jobabbau ist Notwendigkeit, um zu überleben“
14.01.2026
Jobabbau bei KTM:
„Das ist eine Katastrophe für die 500 Leute“
14.01.2026

Sozialplan soll verhandelt werden
In der im Zuge der KTM-Insolvenz gegründeten Arbeitsstiftung von Land und AMS Oberösterreich – Teilnehmer können sich fortbilden und erhalten dafür finanzielle Hilfe – stehen rund 300 Plätze zur Verfügung. Zudem soll laut Stangl auch an anderen Lösungen gearbeitet werden: „Die Gewerkschaften werden sich bemühen, einen Sozialplan zu machen und die negativen Folgen für die Betroffenen abzufedern.“

„Großteil wird durch Kündigungen erfolgen“
Bis zum zweiten Halbjahr soll der Jobabbau abgeschlossen sein. Man sei bemüht, möglichst viele Stellen durch natürliche Abgänge abzubauen, hieß es von KTM selbst. Aber: „Der Großteil wird aufgrund des Zeitplans durch Kündigungen erfolgen müssen.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Gruselig oder genial?
Pröll: „2027 fährt das erste selbstfahrende Auto“
US-Vizepräsident JD Vance (Bild) wird doch nicht an der Münchner Sicherheitskonferenz im Februar ...
Sicherheitskonferenz
US-Vizepräsident Vance reist nicht nach München
Frauenring warnt
„Gefährlichste Zeit für Frauen ist die Trennung“
Nach dem spektakulären Einbruch in die Sparkasse Gelsenkirchen untersuchen die Ermittlerinnen ...
Spektakulärer Einbruch
500.000 Gegenstände werden auf Spuren untersucht
Vertrauen in Gefahr
IHS-Chef warnt: „Staat liefert nicht mehr“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
Johanna in Loch verscharrt: Cobra-Beamter gesteht
461.222 mal gelesen
Cobra-Beamter Manuel M. (rechts im Bild) hat am Dienstag ein Teilgeständnis abgelegt.
Steiermark
Fall Johanna: Polizei legt grausame Details offen
204.624 mal gelesen
Als man nach Johanna suchte, fand man ihre Wohnung in Tillmitsch leer vor.
Gericht
Raten Sie, wer Benko eine Wohnung überlassen würde
187.382 mal gelesen
Krone Plus Logo
René Benko darf weiterhin auf einflussreiche Unterstützer zählen.
Mehr Oberösterreich
Rat der Gewerkschaft
Stellenabbau bei KTM: „Nichts unterschreiben!“
Flucht vor Polizei
Bursch fuhr mit Omas Auto gegen eine Hausmauer
Passant schlug Alarm
Maskierter (59) lauerte mit Hammer auf Ex-Gattin
Bedenkliche Zahlen
Mädchen landete fast 80-mal wegen Drogen im Spital
Krone Plus Logo
Zukunft in Österreich
Brasilo-Paar versteht mehr als nur Schimpfwörter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf