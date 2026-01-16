Stellenabbau bei KTM: „Nichts unterschreiben!“

Sozialplan soll verhandelt werden

In der im Zuge der KTM-Insolvenz gegründeten Arbeitsstiftung von Land und AMS Oberösterreich – Teilnehmer können sich fortbilden und erhalten dafür finanzielle Hilfe – stehen rund 300 Plätze zur Verfügung. Zudem soll laut Stangl auch an anderen Lösungen gearbeitet werden: „Die Gewerkschaften werden sich bemühen, einen Sozialplan zu machen und die negativen Folgen für die Betroffenen abzufedern.“