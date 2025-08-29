Lkw touchierte und verletzte Seniorin (76)

Dabei touchierte ein 28-jähriger Lkw-Lenker im Kreuzungsbereich der Wiener Straße/L206 eine 76-jährige Fußgängerin. Die Fußgängerin stürzte und zog sich Verletzungen unbestimmten Grades zu. Sie wurde nach medizinischer Erstversorgung in das Unfallkrankenhaus Salzburg verbracht. Ein am Lkw-Lenker durchgeführter Alkotest verlief negativ.