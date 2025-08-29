Lkw touchierte und verletzte Seniorin (76)
An Kreuzung
Am Freitag gegen 10 Uhr ereignete sich in Neumarkt am Wallersee aus bislang unbekannter Ursache ein Verkehrsunfall mit Personenschaden.
Dabei touchierte ein 28-jähriger Lkw-Lenker im Kreuzungsbereich der Wiener Straße/L206 eine 76-jährige Fußgängerin. Die Fußgängerin stürzte und zog sich Verletzungen unbestimmten Grades zu. Sie wurde nach medizinischer Erstversorgung in das Unfallkrankenhaus Salzburg verbracht. Ein am Lkw-Lenker durchgeführter Alkotest verlief negativ.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.