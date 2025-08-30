Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Hilfe bei Arbeitssuche

Nach gesundheitlichen Problemen zurück in den Job

Niederösterreich
30.08.2025 16:00
Sabrina Domin und Natascha Knoll mussten ihren Beruf als Friseurinnen aufgeben. Demnächst ...
Sabrina Domin und Natascha Knoll mussten ihren Beruf als Friseurinnen aufgeben. Demnächst starten sie mit einer Ausbildung zur Bürokauffrau in ein neues (Berufs-)Leben.(Bild: Seebacher Doris)

Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen wie Burnout, Schlaganfall oder anderen psychischen Problemen an der Hand nehmen und sie behutsam wieder in die Arbeitswelt zurückführen – das übernimmt das Programm MANO vom AMS und dem Beruflichen Bildungs- und Rehabilitationszentrum BBRZ. 

0 Kommentare

Die Zahl der Jobsuchenden mit gesundheitlichen Vermittlungseinschränkungen hat sich seit 2009 mehr als verdoppelt. Das AMS Niederösterreich und das BBRZ, das Berufliche Bildungs- und Rehabilitationszentrum, betreiben seit zwei Jahren mit MANO (spanisch für Hand) ein Projekt, mit dem diese Menschen besonders unterstützt werden.

Rückkehr ins Berufsleben ist oft schwer
„Das betrifft den Maurer mit Bandscheibenvorfall genauso wie die Bürokraft mit Burnout oder Menschen mit anderen psychischen Problemen“, erklärt BBRZ-Leiterin Dagmar Karner. Denn der Weg zurück ins Berufsleben kann für die Betroffenen oft sehr schwierig sein. Deshalb werden sie dabei mit maßgeschneiderten Angeboten und ausgewählten Partnerunternehmen tatkräftig und finanziell unterstützt.

Das Projekt MANO wird an drei AMS-Standorten angeboten: St. Pölten, Wiener Neustadt und in ...
Das Projekt MANO wird an drei AMS-Standorten angeboten: St. Pölten, Wiener Neustadt und in Wien-Praterstern.(Bild: Seebacher Doris)
BBRZ-Leiterin Dagmar Karner und Doris Stübegger, Trainerin im BBRZ, haben stets ein offenes Ohr ...
BBRZ-Leiterin Dagmar Karner und Doris Stübegger, Trainerin im BBRZ, haben stets ein offenes Ohr für die Probleme und Anliegen ihrer Klienten.(Bild: Seebacher Doris)
Alexander Goger war 22 Jahre lang Schlosser. Nach einem Schlaganfall vor drei Jahren wird er ...
Alexander Goger war 22 Jahre lang Schlosser. Nach einem Schlaganfall vor drei Jahren wird er jetzt mithilfe des Programms MANO zum Logistiker umgeschult – inklusive Jobzusage.(Bild: Seebacher Doris)
Im Zuge der Wiedereinführung in die Arbeitswelt werden individuelle Tagespläne vereinbart und ...
Im Zuge der Wiedereinführung in die Arbeitswelt werden individuelle Tagespläne vereinbart und dazwischen auch immer wieder Pausen eingelegt.(Bild: Seebacher Doris)
Sabrina Domin (Mitte) und Natascha Knoll (re.) helfen im Zuge ihrer Umschulung im hauseigenem ...
Sabrina Domin (Mitte) und Natascha Knoll (re.) helfen im Zuge ihrer Umschulung im hauseigenem Kaffeehaus mit. AMS-Landesgeschäftsführerin Sandra Kern freut sich am regen Interesse des Programms MANO.(Bild: Seebacher Doris)
Doris Stübegger, Trainerin im BBRZ Wiener Neustadt, Alexander Goger, Teilnehmende am AMS ...
Doris Stübegger, Trainerin im BBRZ Wiener Neustadt, Alexander Goger, Teilnehmende am AMS NÖ-Programm. Sandra Kern, AMS NÖ-Landesgeschäftsführerin und Oliver Scheibenbogen, Gesundheitspsychologe am Anton-Proksch-Institut in Wien.(Bild: Seebacher Doris)

Und der Erfolg hat sich bereits eingestellt. Pro Jahr nehmen bis zu 400 Personen an diesem Programm teil. Rund ein Drittel davon stehen nach Abschluss wieder im Berufsleben oder nutzen eine Qualifizierung.

Zitat Icon

In Niederösterreich ist die Zahl der Langzeitarbeitslosen von 2019 bis 2024 um 44 Prozent gesunken. Österreichweit nur um 25 Prozent.

AMS-NÖ Landesgeschäftsführerin Sandra Kern

Drei Erfolgsgeschichten, die Mut machen sollen
Alexander Goger aus dem Bezirk Baden ist einer, der den Sprung zurück in die Arbeitswelt mithilfe dieses Projekts geschafft hat. Vor drei Jahren erlitt der heute 39-Jährige einen schweren Schlaganfall mit halbseitiger Lähmung. Seinen Beruf als Schlosser konnte er nicht mehr ausüben. Das AMS und BBRZ unterstützte ihn und heute macht er ein Praktikum samt Umschulung zum Betriebslogistiker.

Und auch Natascha Knoll und Sabrina Domin sind glücklich über das Angebot. Beide waren als Friseurinnen tätig. Die 21-jährige Sabrina zwang ein psychisches Problem, Natascha musste aufgrund eines Bandscheibenvorfalls ihren heißgeliebten Job aufgeben. Demnächst starten sie mit einer Ausbildung zur Bürokauffrau in ein neues (Berufs-)Leben.

Porträt von Doris Seebacher
Doris Seebacher
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

In der Lombardei, zwischen Verderio und Suisio knapp 40 Kilometer nordöstlich von Mailand, ...
Schwarzer Himmel
Tornado vor Mailand beschädigte mehrere Häuser
Bayerns Ministerpräsident Markus Söder mit seiner Tochter Gloria-Sophie Burkandt
„Vater wusste nichts“
Söder-Tochter nimmt an TV-Quizshow teil
Die deutsche Popsängerin Nena
Getränke verunreinigt?
Fans fühlen sich nach Nena-Konzert unwohl
Elch auf der Fahrbahn
Nächtliche Sichtung: „Emil“ nahe Tulln unterwegs
Deutschland nimmt wieder Afghaninnen und Afghanen auf, die sich derzeit in Pakistan befinden ...
„Verfahren laufen an“
Deutschland nimmt wieder Afghanen aus Pakistan auf
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Kreml droht Österreich: „Werden euch angreifen“
137.052 mal gelesen
Der stellvertretende Vorsitzende des Sicherheitsrates und ehemalige russische Präsident Dmitrij ...
Vorarlberg
Erst zwei Wochen Gefängnis – jetzt ab nach Chile
123.122 mal gelesen
Krone Plus Logo
Magdalena Egger fliegt mit dem ÖSV-Team am kommenden Montag für fast einen Monat nach Chile.
Society International
Ehefrau Barbara Meier reagiert auf Hallmann-Pleite
120.485 mal gelesen
Das Model und der Unternehmer sind seit 2019 verheiratet und haben zwei Töchter.
Außenpolitik
Kreml droht Österreich: „Werden euch angreifen“
4319 mal kommentiert
Der stellvertretende Vorsitzende des Sicherheitsrates und ehemalige russische Präsident Dmitrij ...
Wien
„Neun von zehn Islam-Kanälen sind problematisch“
1230 mal kommentiert
Ereignisse in der islamischen Welt spiegeln sich in Echtzeit auch auf heimischen Straßen wider.
Innenpolitik
Medwedews Säbelrasseln: Wien zeigt kalte Schulter
1109 mal kommentiert
Die verbalen Ausritte Medwedews (re.) zeugen wieder einmal nicht von feiner, diplomatischer ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf