Nach gesundheitlichen Problemen zurück in den Job

Drei Erfolgsgeschichten, die Mut machen sollen

Alexander Goger aus dem Bezirk Baden ist einer, der den Sprung zurück in die Arbeitswelt mithilfe dieses Projekts geschafft hat. Vor drei Jahren erlitt der heute 39-Jährige einen schweren Schlaganfall mit halbseitiger Lähmung. Seinen Beruf als Schlosser konnte er nicht mehr ausüben. Das AMS und BBRZ unterstützte ihn und heute macht er ein Praktikum samt Umschulung zum Betriebslogistiker.