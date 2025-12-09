Essen im Visier
US-Minister will Flugreisen gesünder gestalten
Das US-Verkehrsministerium hat eine neue Kampagne ins Leben gerufen, deren Ziel es ist, Flugreisen gesünder und familienfreundlicher zu gestalten. Das Motto von Minister Sean Duffy lautet: „Make America Healthier Again.“
Duffy rief die Chefs der großen US-Fluglinien zur Einrichtung von mehr Spielbereichen für Kinder, Fitnessgeräten und Stillräumen auf. Es handle sich dabei jedoch nicht um Vorschriften, betonte der Minister, in einer Pressekonferenz am Montag.
„Dies ist ein Gespräch darüber, ob wir gesündere Optionen anbieten könnten“, sagte der 54-jährige Republikaner. Um für die Vorteile von Bewegung vor dem Flug zu werben, machten Duffy und Gesundheitsminister Robert F. Kennedy am Flughafen Klimmzüge. Im vergangenen Monat hatte der die Fluggesellschaften aufgefordert, gesündere Bordmahlzeiten anzubieten und auf salzige Brezeln und kalorienreiche Kekse zu verzichten. Kekse „voll mit Butter, Zucker und anderem Mist“ sollen der Vergangenheit angehören.
Minister appelliert: „Fliegt nicht in Pyjamas“
Gleichzeitig erging auch ein Appell an Passagiere, sich „zivilisierter“ zu kleiden und nicht in „Pyjamas“ zu fliegen. „Ich kann schon verstehen, dass man sich bequem kleiden möchte. Das möchte ich auch. Aber wir gehen nicht zu Bett, sondern hinaus in die Öffentlichkeit“, erinnerte der Minister kürzlich in einem TV-Interview.
