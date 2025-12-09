Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Essen im Visier

US-Minister will Flugreisen gesünder gestalten

Ausland
09.12.2025 09:10
Die Passagiere sollen künftig gesünderes Essen an Bord bestellen können.
Die Passagiere sollen künftig gesünderes Essen an Bord bestellen können.(Bild: Matej Kastelic – stock.adobe.com)

Das US-Verkehrsministerium hat eine neue Kampagne ins Leben gerufen, deren Ziel es ist, Flugreisen gesünder und familienfreundlicher zu gestalten. Das Motto von Minister Sean Duffy lautet: „Make America Healthier Again.“

0 Kommentare

Duffy rief die Chefs der großen US-Fluglinien zur Einrichtung von mehr Spielbereichen für Kinder, Fitnessgeräten und Stillräumen auf. Es handle sich dabei jedoch nicht um Vorschriften, betonte der Minister, in einer Pressekonferenz am Montag.

„Dies ist ein Gespräch darüber, ob wir gesündere Optionen anbieten könnten“, sagte der 54-jährige Republikaner. Um für die Vorteile von Bewegung vor dem Flug zu werben, machten Duffy und Gesundheitsminister Robert F. Kennedy am Flughafen Klimmzüge. Im vergangenen Monat hatte der die Fluggesellschaften aufgefordert, gesündere Bordmahlzeiten anzubieten und auf salzige Brezeln und kalorienreiche Kekse zu verzichten. Kekse „voll mit Butter, Zucker und anderem Mist“ sollen der Vergangenheit angehören.

Lesen Sie auch:
Übergewichtige sind Trump offenbar ein Dorn im Auge – obwohl der US-Präsident mit einem ...
Ein dickes Ding!
Trump will Übergewichtigen das Visum verweigern
10.11.2025
Krone Plus Logo
Mehr Geld für Urlaub
Mit diesen Tricks buchen Sie günstige Flügtickets
01.07.2025

Minister appelliert: „Fliegt nicht in Pyjamas“
Gleichzeitig erging auch ein Appell an Passagiere, sich „zivilisierter“ zu kleiden und nicht in „Pyjamas“ zu fliegen. „Ich kann schon verstehen, dass man sich bequem kleiden möchte. Das möchte ich auch. Aber wir gehen nicht zu Bett, sondern hinaus in die Öffentlichkeit“, erinnerte der Minister kürzlich in einem TV-Interview.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf