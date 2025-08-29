Wasser, Wald, Weitblick: Stille Wege zum Buchberg

Fazit: Wasser erleben, Landschaft spüren, in Bewegung bleiben.

Wir starten in Hinterwildalpen (782 m) und folgen dem markierten Weg Nr. 816 taleinwärts Richtung Heimmoseralm. Nach rund einem Kilometer erreichen wir eine Abzweigung (816b/861), bleiben geradeaus am Talboden und zweigen nach weiteren 2,3 Kilometern links auf einen Steig ab. Ab hier wird es steiler.