Wasser, Wald, Weitblick: Stille Wege zum Buchberg

Diesmal begleiten wir Elisabeth Zienitzer und Silvia Sarcletti auf einer Rundwanderung im Natur- und Geopark steirische Eisenwurzen: Zu Fuß geht es von Hinterwildalpen auf einen aussichtsreichen Gipfel.
Im äußersten Nordwesten der Hochschwab-Region, im Übergangsbereich zu den Ybbstaler, Eisenerzer und Ennstaler Alpen, liegt mit Wildalpen und Hinterwildalpen eine beeindruckende Bergregion.
Hier entspringen die Quellen der II. Wiener Hochquellenwasserleitung, die täglich hunderttausende Kubikmeter Trinkwasser nach Wien transportiert.
Schon die Anfahrt durch das canyonartige Salzatal – ein Rafting-Eldorado mit engen Schluchten und markanten Felswänden – zeigt, wie stark das Wasser den Naturraum gestaltet. Während des Aufstiegs prägen die schroffen Abbrüche der Lurgmäuer eindrucksvoll das Landschaftsbild.
Der Weg führt durch den Wald, über Almen mit knorrigen alten Laubbäumen und weiter über eine weite Hochfläche zum aussichtsreichen Buchberg.
Der Gipfel auf 1563 Metern ist ein lohnenswertes Ziel, besonders für jene, die stille Aussichtsplätze schätzen.
Nach der Tour lädt das frei zugängliche Waldbad in Hinterwildalpen zur Abkühlung ein.
Fazit: Wasser erleben, Landschaft spüren, in Bewegung bleiben.
Wir starten in Hinterwildalpen (782 m) und folgen dem markierten Weg Nr. 816 taleinwärts Richtung Heimmoseralm. Nach rund einem Kilometer erreichen wir eine Abzweigung (816b/861), bleiben geradeaus am Talboden und zweigen nach weiteren 2,3 Kilometern links auf einen Steig ab. Ab hier wird es steiler.
Der Weg führt durch den Wald, vorbei an der privaten Pumperl-Hütte und über Wiesen und Almen zur Heimmoseralm (1420 m).
Rechts an der Hütte vorbei wandern wir weiter über Almwiesen mit lockerem Baumbestand bis zur Abzweigung zum Buchberg (1563 m).
Nach dem Abstecher zum Gipfel geht es über den Sattel „Auf der Goss“ zum Talboden und zurück nach Hinterwildalpen.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.