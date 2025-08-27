Todesabsturz mit Traktor blieb lange unbemerkt

Angehörige machten sich auf Suche

Besonders tragisch: Der Unfall wurde erst am Mittwochvormittag entdeckt. Angehörige hatten nach dem Mann gesucht, nachdem er nicht von der Alm zurückgekehrt war. „Im Zuge der Suche haben sie dann den abgestürzten Traktor entdeckt und sofort die Rettungskette in Gang gesetzt.“