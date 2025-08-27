Todesabsturz mit Traktor blieb lange unbemerkt

Schreckliches Unglück im Tiroler Oberland: Ein 84-jähriger Einheimischer dürfte bereits am späten Dienstagnachmittag in Flaurling (Bezirk Innsbruck-Land) mit seinem Traktor 100 Meter abgestürzt und ums Leben gekommen sein. Tragisch: Angehörige hatten sich Mittwochfrüh auf die Suche nach dem Mann gemacht und dann das Wrack entdeckt.
Das Unglück dürfte sich bereits am späten Dienstagnachmittag ereignet haben. Wie die Polizei auf „Krone“-Nachfrage schilderte, dürfte der 84-jährige Einheimische gegen 16 Uhr von der Flaurlinger Alm mit dem Traktor in Richtung Tal gefahren und dabei vom Forstweg abgekommen sein.
100 Meter in die Tiefe gestürzt
„Der Traktor stürzte rund 100 Meter über steiles Gelände. Die genaue Unfallursache bzw. der genaue Hergang ist aber noch unklar und Gegenstand weiterer Ermittlungen“, erklärte ein Ermittler weiter.
Im Zuge der Suche haben die Angehörigen dann den abgestürzten Traktor entdeckt und sofort die Rettungskette in Gang gesetzt.
Die Polizei
Angehörige machten sich auf Suche
Besonders tragisch: Der Unfall wurde erst am Mittwochvormittag entdeckt. Angehörige hatten nach dem Mann gesucht, nachdem er nicht von der Alm zurückgekehrt war. „Im Zuge der Suche haben sie dann den abgestürzten Traktor entdeckt und sofort die Rettungskette in Gang gesetzt.“
Leiche mit Hubschrauber geborgen
Notarzt- und Polizeihubschrauber, Feuerwehr und Bergrettung rückten an – doch für den 84-Jährigen kam jede Hilfe zu spät. Die Leiche des Mannes wurde schlussendlich mit der Libelle Tirol geborgen und ins Tal geflogen.
