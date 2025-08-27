Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Drama um 84-Jährigen

Todesabsturz mit Traktor blieb lange unbemerkt

Tirol
27.08.2025 13:34
Mit dem Polizeihubschrauber Libelle Tirol wurde am Mittwoch die Leiche geborgen. Auch die ...
Mit dem Polizeihubschrauber Libelle Tirol wurde am Mittwoch die Leiche geborgen. Auch die Feuerwehr stand im Einsatz.(Bild: FF Flaurling)

Schreckliches Unglück im Tiroler Oberland: Ein 84-jähriger Einheimischer dürfte bereits am späten Dienstagnachmittag in Flaurling (Bezirk Innsbruck-Land) mit seinem Traktor 100 Meter abgestürzt und ums Leben gekommen sein. Tragisch: Angehörige hatten sich Mittwochfrüh auf die Suche nach dem Mann gemacht und dann das Wrack entdeckt.

0 Kommentare

Das Unglück dürfte sich bereits am späten Dienstagnachmittag ereignet haben. Wie die Polizei auf „Krone“-Nachfrage schilderte, dürfte der 84-jährige Einheimische gegen 16 Uhr von der Flaurlinger Alm mit dem Traktor in Richtung Tal gefahren und dabei vom Forstweg abgekommen sein.

100 Meter in die Tiefe gestürzt
„Der Traktor stürzte rund 100 Meter über steiles Gelände. Die genaue Unfallursache bzw. der genaue Hergang ist aber noch unklar und Gegenstand weiterer Ermittlungen“, erklärte ein Ermittler weiter.

Zitat Icon

Im Zuge der Suche haben die Angehörigen dann den abgestürzten Traktor entdeckt und sofort die Rettungskette in Gang gesetzt.

Die Polizei

Angehörige machten sich auf Suche
Besonders tragisch: Der Unfall wurde erst am Mittwochvormittag entdeckt. Angehörige hatten nach dem Mann gesucht, nachdem er nicht von der Alm zurückgekehrt war. „Im Zuge der Suche haben sie dann den abgestürzten Traktor entdeckt und sofort die Rettungskette in Gang gesetzt.“

Polizeihubschrauber Libelle Tirol und Notarzthubschrauber C1 auf den Feldern im Tal.
Polizeihubschrauber Libelle Tirol und Notarzthubschrauber C1 auf den Feldern im Tal.(Bild: FF Flaurling)

Leiche mit Hubschrauber geborgen
Notarzt- und Polizeihubschrauber, Feuerwehr und Bergrettung rückten an – doch für den 84-Jährigen kam jede Hilfe zu spät. Die Leiche des Mannes wurde schlussendlich mit der Libelle Tirol geborgen und ins Tal geflogen.

Porträt von Hubert Rauth
Hubert Rauth
Porträt von Peter Freiberger
Peter Freiberger
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Polizei
TraktorUnglück
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Die deutsche Popsängerin Nena
Getränke verunreinigt?
Fans fühlen sich nach Nena-Konzert unwohl
Elch auf der Fahrbahn
Nächtliche Sichtung: „Emil“ nahe Tulln unterwegs
Deutschland nimmt wieder Afghaninnen und Afghanen auf, die sich derzeit in Pakistan befinden ...
„Verfahren laufen an“
Deutschland nimmt wieder Afghanen aus Pakistan auf
Am Donnerstag ist ein Polizist im deutschen Saarland bei einem Einsatz getötet worden. Er wurde ...
Sechs Schüsse trafen
Neue Details zu getötetem Polizisten im Saarland
Deutschlands Vizekanzler Lars Klingbeil auf einem Parteitag der SPD
Unterstützt Verbot
Deutscher Vizekanzler: „AfD will anderes Land“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Burgenland
Dubioses Wäscheaufhängen: Neuer Fall im Burgenland
110.995 mal gelesen
Eine Videokamera hielt den nächtlichen Haushaltshelfer bei seinem Einsatz in Oberwart fest.
Society International
Britney Spears postet Splitternackt-Foto auf Insta
96.222 mal gelesen
Britney Spears sorgt mal wieder für Aufsehen.
Niederösterreich
Videos zeigen „Emil“ durch Donau schwimmen
91.604 mal gelesen
lch „Emil“ streift seit geraumer Zeit durch Österreich.
Salzburg
Vergleich: Lebensmittel bis zu 117 Prozent teurer!
1202 mal kommentiert
Eine AK-Erhebung hat ergeben, dass Lebensmittel und Dinge des täglichen Bedarfs in Bayern netto ...
Innenpolitik
„Kickl hat kalte Füße bekommen – ich nicht“
1060 mal kommentiert
Kolumnen
Babler und die Frage seiner Durchsetzungskraft
993 mal kommentiert
Andreas Babler nahm erstmals als Vizekanzler im ORF-Sommergespräch Platz.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf