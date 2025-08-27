Hier wird heute die Linzer Stadtmacht neu verteilt

Tina Blöchls berufliche Zukunft wird da wohl noch nicht in trockenen Tüchern sein. Wenngleich zuletzt Insider bereits wieder wissen wollen, dass die 41-Jährige vorerst in der Linz AG „geparkt“ werden könnte. Welche SP-nahen Optionen gäbe es sonst noch? Zwei von Blöchls Vorgängern machten es vor: Christian Forsterleitner etwa dockte bei Ke Kelit an, Johann Mayr übernahm die SPÖ-Privatstiftung L36. Auch der rote Werbering wäre denkbar. Oder: Die Froschbergerin macht sich tatsächlich frei von allen Polit-Seilschaften.