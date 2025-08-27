Vorteilswelt
SPÖ-Klausur

Hier wird heute die Linzer Stadtmacht neu verteilt

Oberösterreich
27.08.2025 09:04
Im Nationalpark Resort Dilly wird heute getagt.
Im Nationalpark Resort Dilly wird heute getagt.(Bild: Wenzel Markus)

Heute tagt der Linzer SPÖ-Vorstand zur Klausur im Nationalpark Resort Dilly in Windischgarsten. Auf der Agenda stehen zentrale Personalentscheidungen: die Nachfolge der beiden Vizebürgermeisterinnen und neue Ressortaufteilungen. Bereits bis zum Abend sollen die Weichen für die Zukunft gestellt werden.

Heute, Mittwoch, ab 14 Uhr tagt der Linzer SPÖ-Vorstand in Windischgarsten, trifft man sich zur Klausur im Nationalpark Resort Dilly. Um unter anderem über die Nachfolge der beiden Vizebürgermeisterinnen, Bald-Rentnerin Karin Hörzing und der geschassten Tina Blöchl, zu beraten. Die Parallelen zum Vorjahr ergaben sich – glaubt man den Verantwortlichen – rein zufällig. Denn schon im vergangenen August wurde ein Routinetreffen, damals im Hotel Loisium im niederösterreichischen Langenlois, zur Krisensitzung.

Krisensitzung statt Routinetreffen
Rückblick: Auslöser war bekanntlich die Brucknerhaus-Affäre, die eine Diskussion über die Zukunft des damaligen SP-Stadtchefs Klaus Luger notwendig machte. Zwar sprach man ihm in Langenlois noch das Vertrauen aus, doch die Unterstützung in den eigenen Reihen bröckelte. Der Rest ist Geschichte: Nach seinem Rückzug von der Parteispitze legte Luger tags darauf auch das Bürgermeisteramt nieder.

Vor einem Jahr dankte Klaus Luger ab, vorige Woche zog Tina Blöchl – offiziell wie Luger aus ...
Vor einem Jahr dankte Klaus Luger ab, vorige Woche zog Tina Blöchl – offiziell wie Luger aus eigenen Stücken – nach.(Bild: Horst Einöder/Flashpictures)

Gegenhuber, Leitner und Zukan
Glaubt man dem „Rathausflur-Funk“, war diesmal aber bereits von langer Hand geplant, dass man heute die Weichen für die Zukunft stellen wird. Wie berichtet, wird Thomas Gegenhuber wohl zum Super-Stadtrat, erhält neben dem Wirtschafts- auch das Finanzressort. Karin Leitner soll die Nachfolge Hörzings antreten und Merima Zukan aus der Basis könnte künftig die Migrations- und Personalagenden verantworten. Veränderungen, die noch heute bis zum Abend beschlossen sein sollten.

Tina Blöchls berufliche Zukunft wird da wohl noch nicht in trockenen Tüchern sein. Wenngleich zuletzt Insider bereits wieder wissen wollen, dass die 41-Jährige vorerst in der Linz AG „geparkt“ werden könnte. Welche SP-nahen Optionen gäbe es sonst noch? Zwei von Blöchls Vorgängern machten es vor: Christian Forsterleitner etwa dockte bei Ke Kelit an, Johann Mayr übernahm die SPÖ-Privatstiftung L36. Auch der rote Werbering wäre denkbar. Oder: Die Froschbergerin macht sich tatsächlich frei von allen Polit-Seilschaften. 

Porträt von Mario Ruhmanseder
Mario Ruhmanseder
