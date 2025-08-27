Für Linzer Med-Uni braucht man nun Zutrittskarte

Vier Jahre nach der Eröffnung ist der JKU Med Campus im Spitalsviertel nicht mehr frei zugänglich. Seit 30. Juli benötigt man für den Zutritt eine Berechtigungskarte. „Es gab schon über mehrere Jahre hinweg Probleme mit Vandalismus in den Gebäuden am Med Campus. Wir haben versucht, durch bewusstseinsbildende Maßnahmen wie Flyer, Gespräche und Plakate vor allem Jugendliche der Umgebung zu erreichen“, heißt es aus der Presseabteilung der Kepler-Uni.