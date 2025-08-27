Bergretter waren am Feuerkogel im Einsatzstress

Mit Mountainbike gestürzt

Ein 66-Jähriger aus Unterweitersdorf fuhr am Dienstag gegen 16 Uhr mit seinem Mountainbike im Gemeindegebiet von Ebensee die Forststraße vom Feuerkogel bergab und stürzte in einer Linkskurve. Ein Rettungsfahrzeug fuhr auf der Straße zu dem Verletzten hoch, versorgte ihn und brachte ihn zur nahegelegenen Bergstation der Feuerkogelseilbahn. Von dort wurde er mit der Seilbahn ins Tal befördert, wo ihn die Rettung zum Hubschrauberlandeplatz brachte. Mit dem Notarzthubschrauber wurde der unbestimmten Grades Verletzte dann in das Salzkammergut Klinikum nach Gmunden geflogen.