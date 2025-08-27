„Max & Moritz“ beim Plündern von Hofladen gefasst

Schaden wird wieder gut gemacht

Die Ermittlungen ergaben, dass der Zwölfjährige bereits am Donnerstag, dem 21. August, den Hofladen betreten und Waren gestohlen haben dürfte. Er zeigte sich zum nach Vorzeigen der Beweise und nach gutem Zureden geständig. Das Diebesgut vom aktuellen Diebstahl wurde noch vor Ort sichergestellt und an den Besitzer ausgefolgt. Die Mutter des Zwölfjährigen stimmte einer freiwilligen Schadenswiedergutmachung zum Einbruchsdiebstahl vom 21. August 2025 zu.