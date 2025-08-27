„Max & Moritz“ beim Plündern von Hofladen gefasst

Das klingt nach „Max & Moritz“: Zwei Buben aus Tschechien (elf und zwölf Jahre) wurden in Leopoldschlag (OÖ) von einem Pensionisten erwischt, als sie gerade in einem Hofladen lange Finger machten.
Zwei tschechische Burschen, elf und zwölf Jahre alt, betraten am Dienstag gegen 18 Uhr einen Selbstbedienungsladen in Leopoldschlag und nahmen Bargeld aus der Münzkasse und mehrere Süßigkeiten. Ein zufällig vorbeikommender Passant – ein pensionierter Beamter - ertappte die beiden „Früchtchen“ auf frischer Tat und hielt sie bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei an.
Schaden wird wieder gut gemacht
Die Ermittlungen ergaben, dass der Zwölfjährige bereits am Donnerstag, dem 21. August, den Hofladen betreten und Waren gestohlen haben dürfte. Er zeigte sich zum nach Vorzeigen der Beweise und nach gutem Zureden geständig. Das Diebesgut vom aktuellen Diebstahl wurde noch vor Ort sichergestellt und an den Besitzer ausgefolgt. Die Mutter des Zwölfjährigen stimmte einer freiwilligen Schadenswiedergutmachung zum Einbruchsdiebstahl vom 21. August 2025 zu.
Kommentare
