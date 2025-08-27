Motorradfahrer schlittert über Straße gegen Planke

Im Spital endete die Spritztour eines Motorradfahrers (63) im bei Bikern berühmten Weißenbachtal. Er stürzte in einer engen Kurve, schlitterte quer über die Fahrbahn gegen eine Leitplanke. Seine Maschine kam erst nach 50 Metern zum Stillstand.
Ein 64-Jähriger aus dem Bezirk Vöcklabruck fuhr am Dienstag gegen 18.20 Uhr mit seinem Motorrad auf der B153, Weißenbachtalstraße Richtung Weißenbach am Attersee. Im Ortschaftsbereich Mitterweißenbach, in einer engen Kurve, verlor er die Kontrolle über das Motorrad. Er stürzte, schlitterte über die Fahrbahn und prallte gegen die Leitplanke, wo er schließlich liegen blieb.
Motorrad kam erst nach 50 Metern zum Stillstand
Das Motorrad schlitterte noch mehrere Meter über die Fahrbahn und kam erst nach rund 50 Metern zum Stillstand. Nach der notfallmedizinischen Erstversorgung wurde er mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Salzkammergut Klinikum Bad Ischl gebracht.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.