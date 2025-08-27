Motorradfahrer schlittert über Straße gegen Planke

Ein 64-Jähriger aus dem Bezirk Vöcklabruck fuhr am Dienstag gegen 18.20 Uhr mit seinem Motorrad auf der B153, Weißenbachtalstraße Richtung Weißenbach am Attersee. Im Ortschaftsbereich Mitterweißenbach, in einer engen Kurve, verlor er die Kontrolle über das Motorrad. Er stürzte, schlitterte über die Fahrbahn und prallte gegen die Leitplanke, wo er schließlich liegen blieb.



Motorrad kam erst nach 50 Metern zum Stillstand

Das Motorrad schlitterte noch mehrere Meter über die Fahrbahn und kam erst nach rund 50 Metern zum Stillstand. Nach der notfallmedizinischen Erstversorgung wurde er mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Salzkammergut Klinikum Bad Ischl gebracht.