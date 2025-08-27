Gaza-Radler „abstoßend“, doch es gab Freispruch

Drinnen blieb er ruhig, doch draußen, vor dem Gericht, wurde gefeiert. Der 66-jährige Linzer, der als „Gaza-Radler“ bekannt ist, wurde – nicht rechtskräftig – freigesprochen. Doch die Richterin hat ihn ermahnt und seine Aktionen als „abstoßend“ bezeichnet.
Seine Aktionen, speziell vor der Synagoge in Linz, seien zwar „sehr schockierend und abstoßend“ gewesen, meinte die Richterin, doch strafrechtlich noch nicht relevant. Der 66-jährige „Gaza-Radler“, der sein Fahrrad mit pro-palästinensischen Plakaten, Sprüchen und Flaggen bestückt hat, war wegen Verhetzung angeklagt worden. Denn es sind auch radikale Sprüche zu lesen und ein totes Kind plakatiert.
„Freie Meinungsäußerung“
Er kam auch mit seinem Rad zur Verhandlung und stellte es vorm Gericht ab. Sein Protest ist noch im Rahmen der freien Meinungsäußerung. Auch Fans waren mitgekommen und feierten dann das Urteil vorm Gericht, indem sie unter anderem das Fahrrad in die Höhe hoben.
