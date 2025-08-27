Gaza-Radler „abstoßend“, doch es gab Freispruch

Seine Aktionen, speziell vor der Synagoge in Linz, seien zwar „sehr schockierend und abstoßend“ gewesen, meinte die Richterin, doch strafrechtlich noch nicht relevant. Der 66-jährige „Gaza-Radler“, der sein Fahrrad mit pro-palästinensischen Plakaten, Sprüchen und Flaggen bestückt hat, war wegen Verhetzung angeklagt worden. Denn es sind auch radikale Sprüche zu lesen und ein totes Kind plakatiert.