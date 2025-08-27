Betrunkener E-Biker schlug mit Kopf am Asphalt auf

Aus dem Wirtshaus in den E-Bike-Sattel: Das bekam einem 63-Jährigen in OÖ gar nicht gut. Der Betrunkene stürzte mit dem Fahrrad und schlug mit dem Kopf am Asphalt auf. Passanten halfen ihm.
Ein 63-Jähriger aus dem Bezirk Vöcklabruck nahm am Dienstag gegen 19.45 Uhr nach einem Lokalbesuch sein E-Bike in Betrieb. Wenige Meter, nachdem er auf das Fahrrad aufgestiegen war, sahen mehrere Zeugen, wie er vom Fahrrad stürzte und mit dem Kopf am Asphalt aufschlug.
Lenker hatte 1,5 Promille
Sie leisteten sofort Erste Hilfe und setzten die Rettungskette in Gang. Der 63-Jährige wurde nach der notärztlichen Erstversorgung mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Salzkammergut Klinikum Gmunden gebracht. Ein Alkomattest ergab einen Wert von 1,5 Promille.
