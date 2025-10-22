Energiewirtschaft: Steirisches Unternehmen pleite

Partner und Aufträge weggebrochen

Die Geschäftsführer stehen nun vor einem Schuldenberg von 5,9 Millionen Euro. In den Ruin hatte sie laut eigenen Angaben den Verlust eines Finanzierungspartners getrieben. Für die Powerline-Projekte „Adnoc“ und „Xto“ wurden ihnen bisher 8,5 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Zeitgleich fehlte es dem Unternehmen an neuen Aufträgen.