Zweites Leben für alten Dornbirner Karrensteg

Ein rund acht Meter langes Teilstück wird an die Gemeinde Alberschwende übergeben und dort in das Wanderwegenetz integriert. Ein Segment mit einer Länge von etwa zehn Metern wird im Bauhof der Stadt Dornbirn eingelagert, um es bei künftigen Fuß- oder Radwegprojekten einzusetzen. Ein weiteres Stück von vier bis acht Metern soll im September bei der Eröffnung des Neubaus der Talstation und des Karrenstegs am 13. September versteigert oder veräußert werden – auch als symbolischer Beitrag zur Erhaltung eines Stücks Dornbirner Infrastrukturgeschichte.