Argentinier verfolgt

Heißblütiger Pedalritter ging auf Polizisten los

Tirol
27.08.2025 09:30
In Innsbruck kam es zu den wilden Szenen.
In Innsbruck kam es zu den wilden Szenen.(Bild: Birbaumer Christof)

Mit einem rücksichtslosen und rabiaten Radfahrer bekamen es Polizisten in Innsbruck zu tun. Nachdem der Argentinier (42) angeblich Fußgänger gefährdet und Anhaltezeichen der Beamten missachtet hatte, konnte der mutmaßliche Rowdy erst mithilfe eines Passanten gestoppt werden. Bei der folgenden Amtshandlung ging es dann ordentlich zur Sache.

Gegen 19 Uhr geriet der 42-jährige Argentinier im Bereich des Innsbrucker Markgrabens ins Visier von Streifenpolizisten. „Aufgrund einer Gefährdung von Fußgängern auf einem Schutzweg wollten die Beamten den Radfahrer anhalten, doch dieser missachtete die Anhaltezeichen und flüchtete“, heißt es vonseiten der Exekutive.

Passant stoppte Flüchtenden
Im Bereich des Marktplatzes habe sich dann ein aufmerksamer Passant dem Flüchtenden in den Weg gestellt. „Daraufhin musste der Radfahrer anhalten. Letztlich konnte der Argentinier von einem Beamten, der diesen zu Fuß verfolgte, erfasst werden“, schildern die Ermittler weiter.

Der 42-Jährige widersetzte sich der Festnahme mit massiver körperlicher Gegenwehr.

Die Polizei

Schläge und Fußtritte
Doch dann eskalierte die Situation. „Der 42-Jährige widersetzte sich der Festnahme mit massiver körperlicher Gegenwehr, wobei er versuchte, den Beamten ins Gesicht zu schlagen.“ Zudem habe er gegen die Brust und den Bauch eines Polizisten getreten, wodurch dieser verletzt wurde.

Mehrere Streifen vor Ort
Schlussendlich seien mehrere Streifen nötig gewesen, um den rabiaten Verdächtigen festnehmen zu können. Nach der Einvernahme wurde der 42-jährige Argentinier auf freiem Fuß angezeigt.

Hubert Rauth
Ähnliche Themen
Innsbruck
