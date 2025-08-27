Heißblütiger Pedalritter ging auf Polizisten los

Mit einem rücksichtslosen und rabiaten Radfahrer bekamen es Polizisten in Innsbruck zu tun. Nachdem der Argentinier (42) angeblich Fußgänger gefährdet und Anhaltezeichen der Beamten missachtet hatte, konnte der mutmaßliche Rowdy erst mithilfe eines Passanten gestoppt werden. Bei der folgenden Amtshandlung ging es dann ordentlich zur Sache.
Gegen 19 Uhr geriet der 42-jährige Argentinier im Bereich des Innsbrucker Markgrabens ins Visier von Streifenpolizisten. „Aufgrund einer Gefährdung von Fußgängern auf einem Schutzweg wollten die Beamten den Radfahrer anhalten, doch dieser missachtete die Anhaltezeichen und flüchtete“, heißt es vonseiten der Exekutive.
Passant stoppte Flüchtenden
Im Bereich des Marktplatzes habe sich dann ein aufmerksamer Passant dem Flüchtenden in den Weg gestellt. „Daraufhin musste der Radfahrer anhalten. Letztlich konnte der Argentinier von einem Beamten, der diesen zu Fuß verfolgte, erfasst werden“, schildern die Ermittler weiter.
Der 42-Jährige widersetzte sich der Festnahme mit massiver körperlicher Gegenwehr.
Die Polizei
Schläge und Fußtritte
Doch dann eskalierte die Situation. „Der 42-Jährige widersetzte sich der Festnahme mit massiver körperlicher Gegenwehr, wobei er versuchte, den Beamten ins Gesicht zu schlagen.“ Zudem habe er gegen die Brust und den Bauch eines Polizisten getreten, wodurch dieser verletzt wurde.
Mehrere Streifen vor Ort
Schlussendlich seien mehrere Streifen nötig gewesen, um den rabiaten Verdächtigen festnehmen zu können. Nach der Einvernahme wurde der 42-jährige Argentinier auf freiem Fuß angezeigt.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.