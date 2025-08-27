Heißblütiger Pedalritter ging auf Polizisten los

Mit einem rücksichtslosen und rabiaten Radfahrer bekamen es Polizisten in Innsbruck zu tun. Nachdem der Argentinier (42) angeblich Fußgänger gefährdet und Anhaltezeichen der Beamten missachtet hatte, konnte der mutmaßliche Rowdy erst mithilfe eines Passanten gestoppt werden. Bei der folgenden Amtshandlung ging es dann ordentlich zur Sache.