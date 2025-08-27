Das Grüne Herz kurvt durch die Kanäle Venedigs

So wird seit gestern an 120 Vaporetto-Stationen für Urlaub in der Steiermark geworben, dazu wird Anfang Oktober auf der riesigen Großfläche an der Chiesa degli Scalzi mit einem XXL-Plakat um Gäste gebuhlt – und: Als Highlight fährt ab September sogar ein Vaporetto im Steiermark-Design durch die Kanäle. „Wer in Venedig wirbt, erreicht ein globales Publikum mitten im Herzen Europas“, zeigte sich Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) beim gestrigen Lokalaugenschein begeistert.