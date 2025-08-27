Vorteilswelt
Das Grüne Herz kurvt durch die Kanäle Venedigs

Steiermark
27.08.2025 11:00
Steiermark-Werbung in Venedig: Christoph Plank (WKO), Herwig Kolzer (Österreich-Werbung), Mario ...
Steiermark-Werbung in Venedig: Christoph Plank (WKO), Herwig Kolzer (Österreich-Werbung), Mario Kunasek und Michael Feiertag(Bild: Marcus Stoimaier)

Mit einer noch nie dagewesenen Werbeoffensive will die Steiermark in der italienischen Touristenhochburg Venedig um Gäste buhlen. Sogar eines der berühmten Vaporetti kurvt ab Oktober im Steiermark-Design durch die Kanäle. 

„La Serenissima“ – die Lagunenstadt gilt als eine der Touristenhochburgen schlechthin. Bis zu 110.000 Besucher genießen das einzigartige Flair Venedigs, pro Tag! Während die Einheimischen ob dieses Ansturms stöhnen und händeringend versuchen, der Massen Herr zu werden, will die Steiermark jetzt am riesigen Kuchen mitnaschen.

So wird seit gestern an 120 Vaporetto-Stationen für Urlaub in der Steiermark geworben, dazu wird Anfang Oktober auf der riesigen Großfläche an der Chiesa degli Scalzi mit einem XXL-Plakat um Gäste gebuhlt – und: Als Highlight fährt ab September sogar ein Vaporetto im Steiermark-Design durch die Kanäle. „Wer in Venedig wirbt, erreicht ein globales Publikum mitten im Herzen Europas“, zeigte sich Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) beim gestrigen Lokalaugenschein begeistert.

Im Oktober kurvt dann ein Vaporetto im Steiermark-Design durch die Kanäle.
Im Oktober kurvt dann ein Vaporetto im Steiermark-Design durch die Kanäle.(Bild: STG)

Koralmbahn als Turbo für italienische Gäste
Damit will man nun vermehrt Gäste aus dem Süden in die Steiermark locken. „Über 22 Millionen Italiener reisen jährlich ins Ausland – ein enormes Potenzial für unseren Tourismus“, ist STG-Chef Michael Feiertag überzeugt. „Und durch die Koralmbahn wird die Anbindung an den italienischen Markt nochmals gestärkt.“

Schon jetzt sorgen Italiener für rund 100.000 Nächtigungen in der Steiermark pro Jahr. Mit Abstand am meisten (knapp 46 Prozent) zieht es in die Region Graz. Die Landeshauptstadt vermeldete gestern übrigens einen neuen Nächtigungsrekord: Im ersten Halbjahr verzeichnete man rund 780.000 Nächtigungen – das sind fast 30.000 mehr als im Vorjahr.

Die Reise nach Venedig erfolgte auf Einladung des Landes Steiermark.

Porträt von Marcus Stoimaier
Marcus Stoimaier
