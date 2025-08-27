Fischer finden orangen Hai: Forscher lüften Rätsel

Erster dokumentierter Fall

Nun meinen Wissenschaftler, das Rätsel um die Farbe des Hais gelüftet zu haben. Es soll sich dabei den ersten dokumentierte Fall der Krankheit Albino-Xanthochromie bei einem Knorpeltier handeln: Dies sei anhand der intensiven gelb-orange Pigmentierung und an den weißen Augen zu erkennen. Bei Xanthismus fehlen Lebewesen Melanine, die für dunkelbraune bis schwarze Pigmentierung sorgen. Die weißen Augen dagegen würden auf Albinismus hinweisen.