Erster seiner Art
Fischer finden orangen Hai: Forscher lüften Rätsel
Sportanglern ist vor Costa Rica ein ganz besonderer Fang gelungen – ein orange gefärbter Hai. Sie fragten in sozialen Medien, ob so ein Exemplar schon einmal gesichtet wurde. Forscher erklärten nun: Der farbige Ammenhai dürfte der erste dieser Art sein, der je dokumentiert wurde.
Das zwei Meter lange Tier wurde im Sommer 2024 gefangen. „Die Weite des Ozeans überrascht uns jeden Tag“, zeigten sich die Fischer fasziniert von dem Vorfall, von dem sie auch einige Bilder auf Facebook stellten.
Sie berichteten, dass sie den Hai in der Nähe des Nationalparks Tortuguero in einer Tiefe von 37 Metern gefangen hätten. Sie entließen den ungewöhnlichen Hai danach wieder in Freiheit.
Das Posting der Sportangler:
Erster dokumentierter Fall
Nun meinen Wissenschaftler, das Rätsel um die Farbe des Hais gelüftet zu haben. Es soll sich dabei den ersten dokumentierte Fall der Krankheit Albino-Xanthochromie bei einem Knorpeltier handeln: Dies sei anhand der intensiven gelb-orange Pigmentierung und an den weißen Augen zu erkennen. Bei Xanthismus fehlen Lebewesen Melanine, die für dunkelbraune bis schwarze Pigmentierung sorgen. Die weißen Augen dagegen würden auf Albinismus hinweisen.
„Dieser einzigartige Befund legt nahe, dass Xanthismus das Überleben dieser Art nicht behindert“, freuen sich die Wissenschaftler. Der Fall wirft weitere Fragen auf: „Ist dies ein Einzelfall, oder könnte es auf einen neuen genetischen Trend in der lokalen Population hindeuten?“, fragen sich nun die Experten und wollen weitere Forschungen anstrengen.
