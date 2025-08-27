Durchatmen bei Bregenz nach Cup-Achtelfinaleinzug

Um kurz nach sechs Uhr morgens kam der Bus der Bregenzer in der Heimat an. „Normalerweise ist so eine Fahrt für mich mit meinen 1,90 Meter nicht sehr angenehm“, sagte Abwehrrecke Stefan Umjenovic und ergänzte grinsend: „Diese Nacht konnte ich aber erstmals so richtig gut in einem Bus schlafen.“ Was wohl auch daran lag, dass seine Bregenzer mit dem verdienten 2:0-Sieg beim Ostliga-Fünften Marchfeld den Einzug ins Achtelfinale des Uniqa-ÖFB-Cups fixieren konnte. „Natürlich ist die Erleichterung im gesamten Klub sehr groß, dass es geklappt hat. Das war extrem wichtig.“