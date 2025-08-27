Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

2:0-Sieg bei Marchfeld

Durchatmen bei Bregenz nach Cup-Achtelfinaleinzug

Vorarlberg
27.08.2025 15:25
Die mitgereisten Bregenz-Fans feierten mit ihrer Mannschaft den 2:0-Sieg bei Ostligist ...
Die mitgereisten Bregenz-Fans feierten mit ihrer Mannschaft den 2:0-Sieg bei Ostligist Marchfeld.(Bild: GEPA)

Vor der Zweitrundenpartie im ÖFB-Cup zwischen Ostligist Marchfeld und Zweitligist SW Bregenz hatten zahlreiche Wettanbieter die Niederösterreicher im Vorteil gesehen, die Vorarlberger nur in einer Außenseiterrolle gesehen. Eine Einschätzung, die das Ländle-Team dann von Anfang zurechtrücken konnte.

0 Kommentare

Um kurz nach sechs Uhr morgens kam der Bus der Bregenzer in der Heimat an. „Normalerweise ist so eine Fahrt für mich mit meinen 1,90 Meter nicht sehr angenehm“, sagte Abwehrrecke Stefan Umjenovic und ergänzte grinsend: „Diese Nacht konnte ich aber erstmals so richtig gut in einem Bus schlafen.“ Was wohl auch daran lag, dass seine Bregenzer mit dem verdienten 2:0-Sieg beim Ostliga-Fünften Marchfeld den Einzug ins Achtelfinale des Uniqa-ÖFB-Cups fixieren konnte. „Natürlich ist die Erleichterung im gesamten Klub sehr groß, dass es geklappt hat. Das war extrem wichtig.“

Jetzt soll es endlich auch in der Liga klappen
Aber nicht nur der Aufstieg selbst stimmt positiv. Auch die Art und Weise, wie das Ergebnis zustande gekommen ist, lässt hoffen. „Wir wussten, dass sie technisch einige sehr starke Spieler haben“, erklärt der 30-jährige, der das Team von Trainer Regi van Acker am Dienstag als Kapitän aufs Feld geführt hatte. „Wir sind von Anfang an eine hohe Intensität gegangen und haben ihnen gezeigt, dass es mit uns kein Halligalli gibt.“

Etwas, dass es auch in der Zweiten Liga braucht, wo man noch auf den ersten Sieg wartet. „Wir spielen nicht schlecht, haben aber immer wieder kurze Blackouts und machen es den Gegnern zu leicht gegen uns zu treffen“, weiß Umjenovic. 

Porträt von Peter Weihs
Peter Weihs
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
17° / 25°
Symbol stark bewölkt
Bludenz
17° / 28°
Symbol leichter Regen
Dornbirn
18° / 27°
Symbol einzelne Regenschauer
Feldkirch
17° / 28°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

Die deutsche Popsängerin Nena
Getränke verunreinigt?
Fans fühlen sich nach Nena-Konzert unwohl
Elch auf der Fahrbahn
Nächtliche Sichtung: „Emil“ nahe Tulln unterwegs
Deutschland nimmt wieder Afghaninnen und Afghanen auf, die sich derzeit in Pakistan befinden ...
„Verfahren laufen an“
Deutschland nimmt wieder Afghanen aus Pakistan auf
Am Donnerstag ist ein Polizist im deutschen Saarland bei einem Einsatz getötet worden. Er wurde ...
Sechs Schüsse trafen
Neue Details zu getötetem Polizisten im Saarland
Deutschlands Vizekanzler Lars Klingbeil auf einem Parteitag der SPD
Unterstützt Verbot
Deutscher Vizekanzler: „AfD will anderes Land“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Burgenland
Dubioses Wäscheaufhängen: Neuer Fall im Burgenland
121.761 mal gelesen
Eine Videokamera hielt den nächtlichen Haushaltshelfer bei seinem Einsatz in Oberwart fest.
Society International
Britney Spears postet Splitternackt-Foto auf Insta
98.093 mal gelesen
Britney Spears sorgt mal wieder für Aufsehen.
Niederösterreich
Videos zeigen „Emil“ durch Donau schwimmen
92.026 mal gelesen
lch „Emil“ streift seit geraumer Zeit durch Österreich.
Wirtschaft
Wutbrief der Autobauer: Stoppt das Verbrenner-Aus!
1394 mal kommentiert
Von der Leyens Green Deal hätte der große Wurf werden sollen. Jetzt bröckelt er an allen Ecken ...
Salzburg
Vergleich: Lebensmittel bis zu 117 Prozent teurer!
1213 mal kommentiert
Eine AK-Erhebung hat ergeben, dass Lebensmittel und Dinge des täglichen Bedarfs in Bayern netto ...
Innenpolitik
„Kickl hat kalte Füße bekommen – ich nicht“
1078 mal kommentiert
Mehr Vorarlberg
Prozess in Feldkirch
Deutscher missbrauchte zwei Mädchen auf Spielplatz
2:0-Sieg bei Marchfeld
Durchatmen bei Bregenz nach Cup-Achtelfinaleinzug
Hochzeit im Fürstentum
Investmentbanker und Prinzessin geben sich Ja-Wort
Genehmigung erteilt
Schweizer schießen jetzt 19 Wolfswelpen ab
In drei Teile zerlegt
Zweites Leben für alten Dornbirner Karrensteg
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf