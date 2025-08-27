Vorteilswelt
DNA-Ergebnis schockt

USA: 11-Jährige wird Mutter – Vater angeklagt

Ausland
27.08.2025 13:53
In Oklahoma wurde ein 34-Jähriger wegen Kindesmissbrauchs von der Polizei festgenommen.
In Oklahoma wurde ein 34-Jähriger wegen Kindesmissbrauchs von der Polizei festgenommen.(Bild: franz12 - stock.adobe.com)

In Muskogee County in Oklahoma hat ein elf Jahre altes Mädchen ein Kind zur Welt gebracht. Ihr Vater steht jetzt vor Gericht – er wurde angeklagt, weil er seine eigene Tochter missbraucht haben soll.

Am 16. August wurde ein nur elf Jahre altes Mädchen Mutter. Im US-Bundesstaat Oklahoma brachte das Kind in ihrem Elternhaus ein Baby zur Welt. Der 34-jährige Dustin Walker, Vater der Elfjährigen, muss sich nun wegen Kindesmissbrauchs vor Gericht verantworten.

Inzest in der Familie
Die Anklage gegen den 34-jährigen Dustin Walker wurde am Montag von der Staatsanwaltschaft im Muskogee County erhoben, nachdem ein DNA-Test bestätigt hatte, dass er der Vater des Neugeborenen ist, schreibt der „Guardian“. Auch die Mutter des Mädchens ist angeklagt – Beide wurden wegen schwerer Vernachlässigung des Kindes festgenommen. Die Erwachsenen behaupteten, sie hätten von der Schwangerschaft ihrer Tochter nichts gewusst.

Staatsanwältin: „Mädchen ist schwer traumatisiert“
Die für den Fall zuständige Staatsanwältin berichtete außerdem, das Kind sei seit über einem Jahr nicht mehr beim Arzt und auch nicht in der Schule gewesen. Das habe dazu beigetragen, dass die Schwangerschaft unentdeckt blieb. Das Mädchen sei von dem Missbrauch schwer traumatisiert, heißt es.

Nicht nur ein Kind betroffen
Über den Fall hinaus werden Walker und die 33-jährige Frau beschuldigt, seit mindestens Januar auch fünf weitere Kinder in ihrer Obhut im Alter zwischen zwei und neun Jahren vernachlässigt zu haben, berichtete „NBC“ unter Berufung auf Gerichtsunterlagen. Die Mutter der 11-Jährigen und Walker befinden sich derzeit in Untersuchungshaft. Berichten der Staatsanwaltschaft zufolge könnten beide lebenslange Haftstrafen erhalten, falls sie verurteilt werden. Der erste Gerichtstermin ist für September angesetzt.

Porträt von krone.at
krone.at
