USA: 11-Jährige wird Mutter – Vater angeklagt

Nicht nur ein Kind betroffen

Über den Fall hinaus werden Walker und die 33-jährige Frau beschuldigt, seit mindestens Januar auch fünf weitere Kinder in ihrer Obhut im Alter zwischen zwei und neun Jahren vernachlässigt zu haben, berichtete „NBC“ unter Berufung auf Gerichtsunterlagen. Die Mutter der 11-Jährigen und Walker befinden sich derzeit in Untersuchungshaft. Berichten der Staatsanwaltschaft zufolge könnten beide lebenslange Haftstrafen erhalten, falls sie verurteilt werden. Der erste Gerichtstermin ist für September angesetzt.